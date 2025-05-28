Де можна корисно використати скошену траву — поради дачникам

Людина, яка складає скошену траву в ємність. Фото: Gardeningtips

Починаючи з літа і до пізньої осені всі дачники починають скошувати траву, яка в цей період активно росте, але дехто починає її спалювати, що робити не можна. Дізнайтеся, куди можна корисно застосувати зрізану траву, щоб покращити врожай на городі та в саду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Додавання у компост

Щоб не спалювати скошену траву, можете покласти її до компостної ями або спеціального ящику. Коли рослинність буде гнити, вона буде перетворюватися на цінне органічне добриво, яким наступного сезону можна буде ефективно підживлювати культури. До того ж такий компост насичує землю поживними елементами і покращує його родючість.

Скошена трава на компостній купі. Фото: Epic Gardening

Приготування добрива

Мало хто знає, але зі скошеної трави можна приготувати ефективне рідке добривом. Для цього складіть траву у велику ємність, залийте її водою і залиште бродити на один чи два тижні. Приготовленим настоєм підживіть овочі, щоб стимулювати їхній ріст і покращити майбутній врожай.

Мульчування рослин

Таку траву можна розкласти навколо фруктових дерев, ягідних чагарників або ж на грядки з овочами. Мульчування зі скошеної трави зберігає вологу в землі, захищає коріння від перегріву і не дає бур’янам рости. А ще, коли ця трава перегниває, вона насичує землю потрібними поживними речовинами.

Мульчування рослин на ділянці травою. Фото: Pinterest

Захист від бур’янів

Також досвідчені дачники наголошують, що скошеною травою можна захистити сад із городом від появи бур’янів. Для цього постеліть цю траву між рядами і на садові доріжки, щоб вона завадила бур’янам рости, а вам допомогла зручніше доглядати свою ділянку.

Утеплення рослин

Коли скошена трава починає гнити, з неї виходить тепло, яке покращує ріст і розвиток різних овочів, зокрема, огірків, гарбузів і кабачків. Щоб утеплити ці культури, укладіть траву у нижній шар із гілками, листям чи бур’янами.

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