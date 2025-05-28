Где можно полезно использовать скошенную траву — советы дачникам

Человек, который складывает скошенную траву в емкость. Фото: Gardeningtips

Начиная с лета и до поздней осени все дачники начинают скашивать траву, которая в этот период активно растет, но некоторые начинают ее сжигать, что делать нельзя. Узнайте, куда можно полезно применить срезанную траву, чтобы улучшить урожай на огороде и в саду.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Добавление в компост

Чтобы не сжигать скошенную траву, можете положить ее в компостную яму или специальный ящик. Когда растительность будет гнить, она будет превращаться в ценное органическое удобрение, которым в следующем сезоне можно будет эффективно подкармливать культуры. К тому же такой компост насыщает землю питательными элементами и улучшает ее плодородие.

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Скошенная трава на компостной куче. Фото: Epic Gardening

Приготовление удобрения

Мало кто знает, но из скошенной травы можно приготовить эффективное жидкое удобрением. Для этого сложите траву в большую емкость, залейте ее водой и оставьте бродить на одну или две недели. Приготовленным настоем подкормите овощи, чтобы стимулировать их рост и улучшить будущий урожай.

Мульчирование растений

Такую траву можно разложить вокруг фруктовых деревьев, ягодных кустарников или на грядки с овощами. Мульчирование из скошенной травы сохраняет влагу в земле, защищает корни от перегрева и не дает сорнякам расти. А еще, когда эта трава перегнивает, она насыщает землю нужными питательными веществами.

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Мульчирование растений на участке травой. Фото: Pinterest

Защита от сорняков

Также опытные дачники отмечают, что скошенной травой можно защитить сад с огородом от появления сорняков. Для этого постелите эту траву между рядами и на садовые дорожки, чтобы она помешала сорнякам расти, а вам помогла удобнее ухаживать за своим участком.

Утепление растений

Когда скошенная трава начинает гнить, из нее выходит тепло, которое улучшает рост и развитие различных овощей, в частности, огурцов, тыкв и кабачков. Чтобы утеплить эти культуры, уложите траву в нижний слой с ветками, листьями или сорняками.

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