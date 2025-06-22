Что нельзя рыхлить на огороде — список растений, советы дачникам

Дачница, которая рыхлит почву на огороде. Фото: Freepik

Рыхление земли вокруг культур на огороде лучше удерживает влагу, улучшает аэрацию и способствует укреплению корней, но не все растения любят эту процедуру. Опытные дачники рассказали, что ни в коем случае не рекомендуется рыхлить и чем это опасно.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Огурцы

Эти овощи считаются довольно чувствительными к рыхлению, ведь этой процедурой можно с легкостью повредить корни их кустов. Поскольку они уже активно растут в июне, а их корни слишком близко к поверхности, даже легким рыхлением можно испортить тонкие корешки.

Однако, если вы все же хотите улучшить структуру земли возле огурцов, лучше замульчировать растения сухой травой, компостом или соломой. Эта мульча будет удерживать влагу, уменьшит уплотнение земли и оставит корни в хорошем и здоровом виде.

Выращивание огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Кабачки и патиссоны

Представители семейства тыквенных, как и огурцы, имеют мелкие разветвленные корни. В июне эти растения становятся крепкими, а вот рыхление может испортить их питание, в результате чего повышается риск развития грибковых болезней или останавливается рост.

Если вам нужно удалить сорняки, лучше это делать вручную, чтобы не задеть зону вокруг корней. Также можно замульчировать кабачки с патиссонами перепревшими опилками или перегноем.

Урожай кабачков и патиссонов на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Свекла

Свекла вообще не нуждается в особом уходе, но она считается очень уязвимой к рыхлению. Дело в том, что в июне на растениях свеклы начинают формироваться корнеплоды, а вмешательство в прикорневую зону может навредить им.

Если почва стала плотной, лучше осторожно полить ее водой и проколоть землю возле междурядья.

Готовый урожай свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Морковь

Основной урожай на моркови появляется под землей, а когда корнеплоды в июне становятся более толстыми, излишнее вмешательство может испортить процесс. После агрессивного рыхления морковь обычно теряет свою товарную форму.

Если вы хотите удержать влагу и избежать появления почвенной корки, используйте органическую мульчу, а сорняки удаляйте вручную.

Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Freepik

Чеснок

Летом яровой чеснок требует особого внимания, ведь корни у него мелкие и хрупкие, поэтому их с легкостью можно повредить. В результате этого головки на чесноке могут не успеть сформироваться или вырасти вообще мелкими. Во второй половине июня важно не трогать землю вокруг чеснока, ведь на растениях начинают активно формироваться зубчики.

Лучше умеренно поливать чеснок и осторожно убирать весь сорняк на расстоянии от растения.

Урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

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