Что нельзя рыхлить на огороде — список растений, советы дачникам

Никогда не рыхлите почву вокруг этих растений, иначе будет беда
Рыхление земли вокруг культур на огороде лучше удерживает влагу, улучшает аэрацию и способствует укреплению корней, но не все растения любят эту процедуру. Опытные дачники рассказали, что ни в коем случае не рекомендуется рыхлить и чем это опасно.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения лучше не рыхлить
Огурцы
Эти овощи считаются довольно чувствительными к рыхлению, ведь этой процедурой можно с легкостью повредить корни их кустов. Поскольку они уже активно растут в июне, а их корни слишком близко к поверхности, даже легким рыхлением можно испортить тонкие корешки.
Однако, если вы все же хотите улучшить структуру земли возле огурцов, лучше замульчировать растения сухой травой, компостом или соломой. Эта мульча будет удерживать влагу, уменьшит уплотнение земли и оставит корни в хорошем и здоровом виде.
Кабачки и патиссоны
Представители семейства тыквенных, как и огурцы, имеют мелкие разветвленные корни. В июне эти растения становятся крепкими, а вот рыхление может испортить их питание, в результате чего повышается риск развития грибковых болезней или останавливается рост.
Если вам нужно удалить сорняки, лучше это делать вручную, чтобы не задеть зону вокруг корней. Также можно замульчировать кабачки с патиссонами перепревшими опилками или перегноем.
Свекла
Свекла вообще не нуждается в особом уходе, но она считается очень уязвимой к рыхлению. Дело в том, что в июне на растениях свеклы начинают формироваться корнеплоды, а вмешательство в прикорневую зону может навредить им.
Если почва стала плотной, лучше осторожно полить ее водой и проколоть землю возле междурядья.
Морковь
Основной урожай на моркови появляется под землей, а когда корнеплоды в июне становятся более толстыми, излишнее вмешательство может испортить процесс. После агрессивного рыхления морковь обычно теряет свою товарную форму.
Если вы хотите удержать влагу и избежать появления почвенной корки, используйте органическую мульчу, а сорняки удаляйте вручную.
Чеснок
Летом яровой чеснок требует особого внимания, ведь корни у него мелкие и хрупкие, поэтому их с легкостью можно повредить. В результате этого головки на чесноке могут не успеть сформироваться или вырасти вообще мелкими. Во второй половине июня важно не трогать землю вокруг чеснока, ведь на растениях начинают активно формироваться зубчики.
Лучше умеренно поливать чеснок и осторожно убирать весь сорняк на расстоянии от растения.
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