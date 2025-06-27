Що можна посадити на городі початківцю — п'ять овочів, які точно подарують врожай

Що посадити на грядці новачку — п'ять овочів, які не підведуть
Вирощування овочів — справа не з легких, особливо, якщо не маєш досвіду та не знаєш, з чого краще почати. Але, навіть без спеціальних знань можна легко отримати щедрий урожай, якщо дізнатися, з яких невибагливих культур почати своє знайомство з городництвом. Деякі рослини невибагливі до догляду, добре ростуть навіть у горщиках та підходять для вирощування як на грядці, так і на балконі.
Які овочі можна посадити початківцю та отримати врожай без зайвих зусиль Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Експерт".
П'ять овочів, які слід посадити городнику-новачку
Ці овочі не підведуть навіть у несприятливих умовах і дозволять швидко відчути радість від власноруч вирощеного врожаю:
1. Огірки
Огірки — один з найпростіших овочів для вирощування вдома чи на дачі. Вони добре ростуть у відкритому ґрунті, теплицях, на балконі або навіть на підвіконні. Найкраще обирати самозапильні гібриди, які не потребують участі бджіл. До таких належать:
- "Маша F1";
- "Кущовий";
- "Зозуля".
Поради для новачків:
- Висівайте у пухкий, добре зволожений ґрунт, коли температура стабільно вище 15°C.
- Потрібна опора або сітка, щоб стебла могли витися вгору — це економить місце.
- Полив має бути регулярним, але без застою води — надмірна вологість провокує гниль.
2. Салат
Салат — найшвидша і найпростіша зелень для вирощування. Його можна сіяти в контейнерах, грядках, ящиках на балконі або навіть в мисках на підвіконні. Від посіву до врожаю проходить усього 20-25 днів.
Найкращі сорти для вирощування:
- "Лолло Росса";
- "Айсберг";
- "Гранд Рапідс".
Поради для новачків:
- Висівайте насіння неглибоко, рівномірно по поверхні ґрунту.
- Щоб мати зелень постійно, сійте салат партіями з інтервалом у 10-14 днів.
- Забезпечте рівномірний полив — від нестачі вологи салат гірчить, а від надлишку може загнивати.
3. Морква
Морква легко вирощується у відкритому ґрунті, не вимагає особливих зусиль і довго зберігається після збору. Вона стійка до багатьох шкідників і хвороб, а також може рости при невеликих заморозках.
Рекомендовані сорти:
- "Нантська";
- "Шантане";
- "Каротель".
Поради для новачків:
- Висівайте у легкий, розпушений ґрунт без каміння — це важливо для формування рівних коренеплодів.
- Не загущуйте посіви — обов'язково проріджуйте сходи після появи першого справжнього листка.
- Полив має бути регулярним, але помірним — надлишок вологи може викликати тріщини на плодах.
4. Цибуля
Цибуля — одна з найменш вимогливих культур. Вона не потребує складного догляду й добре росте з маленьких цибулинок — сівок. Можна вирощувати як на зелень, так і на повноцінну головку. Краще садити дрібний сівок, придбаний у садовому магазині.
Поради для новачків:
- Замочіть цибулинки перед посадкою у теплій воді з краплею марганцівки — це знезаражує та активізує ріст.
- Висаджуйте на сонячному місці, з інтервалами 8-10 см для гарного розвитку головок.
- Не поливайте рясно за 2 тижні до збору врожаю — це покращить збереження цибулі.
5. Кабачки
Кабачки вважаються однією з найурожайніших культур. Один кущ може дати до 15-20 плодів за сезон. Вони швидко ростуть, не потребують складного догляду та підходять навіть для вирощування в контейнерах.
Найкращі сорти для початківців:
- "Цукеша";
- "Іскандер F1";
- "Аерон".
Поради для новачків:
- Сійте насіння у добре освітлене місце, з дренованим ґрунтом і достатнім простором для куща.
- Перші плоди краще зривати молодими — це стимулює утворення нових зав'язей.
- Поливайте кабачки рідко, але рясно — особливо в період формування плодів.
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