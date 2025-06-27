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Головна Дім Що посадити на грядці новачку — п'ять овочів, які не підведуть

Що посадити на грядці новачку — п'ять овочів, які не підведуть

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 07:32
Що можна посадити на городі початківцю — п'ять овочів, які точно подарують врожай
Посадка городньої культури у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com
Ключові моменти П'ять овочів, які слід посадити городнику-новачку

Вирощування овочів — справа не з легких, особливо, якщо не маєш досвіду та не знаєш, з чого краще почати. Але, навіть без спеціальних знань можна легко отримати щедрий урожай, якщо дізнатися, з яких невибагливих культур почати своє знайомство з городництвом. Деякі рослини невибагливі до догляду, добре ростуть навіть у горщиках та підходять для вирощування як на грядці, так і на балконі.

Які овочі можна посадити початківцю та отримати врожай без зайвих зусиль Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Експерт". 

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П'ять овочів, які слід посадити городнику-новачку

Ці овочі не підведуть навіть у несприятливих умовах і дозволять швидко відчути радість від власноруч вирощеного врожаю: 

1. Огірки

Огірки — один з найпростіших овочів для вирощування вдома чи на дачі. Вони добре ростуть у відкритому ґрунті, теплицях, на балконі або навіть на підвіконні. Найкраще обирати самозапильні гібриди, які не потребують участі бджіл. До таких належать: 

  • "Маша F1";
  • "Кущовий";
  • "Зозуля".

Поради для новачків:

  1. Висівайте у пухкий, добре зволожений ґрунт, коли температура стабільно вище 15°C.
  2. Потрібна опора або сітка, щоб стебла могли витися вгору — це економить місце.
  3. Полив має бути регулярним, але без застою води — надмірна вологість провокує гниль.

 

Що можна посадити на городі початківцю — огірок
Огірок росте на балконі. Фото: decorexpro.com

2. Салат

Салат — найшвидша і найпростіша зелень для вирощування. Його можна сіяти в контейнерах, грядках, ящиках на балконі або навіть в мисках на підвіконні. Від посіву до врожаю проходить усього 20-25 днів.

Найкращі сорти для вирощування:

  • "Лолло Росса";
  • "Айсберг";
  • "Гранд Рапідс".

Поради для новачків:

  1. Висівайте насіння неглибоко, рівномірно по поверхні ґрунту.
  2. Щоб мати зелень постійно, сійте салат партіями з інтервалом у 10-14 днів.
  3. Забезпечте рівномірний полив — від нестачі вологи салат гірчить, а від надлишку може загнивати.

 

Що можна посадити на городі початківцю — салат
Посів салату на ділянці. Фото: shutterstock.com

3. Морква

Морква легко вирощується у відкритому ґрунті, не вимагає особливих зусиль і довго зберігається після збору. Вона стійка до багатьох шкідників і хвороб, а також може рости при невеликих заморозках.

Рекомендовані сорти:

  • "Нантська";
  • "Шантане";
  • "Каротель".

Поради для новачків:

  1. Висівайте у легкий, розпушений ґрунт без каміння — це важливо для формування рівних коренеплодів.
  2. Не загущуйте посіви — обов'язково проріджуйте сходи після появи першого справжнього листка.
  3. Полив має бути регулярним, але помірним — надлишок вологи може викликати тріщини на плодах.

 

Що можна посадити на городі початківцю — морква
Догляд за морквою на городі. Фото: freepik.com

4. Цибуля

Цибуля — одна з найменш вимогливих культур. Вона не потребує складного догляду й добре росте з маленьких цибулинок — сівок. Можна вирощувати як на зелень, так і на повноцінну головку. Краще садити дрібний сівок, придбаний у садовому магазині.

Поради для новачків:

  1. Замочіть цибулинки перед посадкою у теплій воді з краплею марганцівки — це знезаражує та активізує ріст.
  2. Висаджуйте на сонячному місці, з інтервалами 8-10 см для гарного розвитку головок.
  3. Не поливайте рясно за 2 тижні до збору врожаю — це покращить збереження цибулі.

 

Що можна посадити на городі початківцю — цибуля
Посів цибулі у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

5. Кабачки

Кабачки вважаються однією з найурожайніших культур. Один кущ може дати до 15-20 плодів за сезон. Вони швидко ростуть, не потребують складного догляду та підходять навіть для вирощування в контейнерах.

Найкращі сорти для початківців:

  • "Цукеша";
  • "Іскандер F1"; 
  • "Аерон".

Поради для новачків:

  1. Сійте насіння у добре освітлене місце, з дренованим ґрунтом і достатнім простором для куща.
  2. Перші плоди краще зривати молодими — це стимулює утворення нових зав'язей.
  3. Поливайте кабачки рідко, але рясно — особливо в період формування плодів.

 

Що можна посадити на городі початківцю — кабачки
Дівчина збирає врожай кабачків. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, як виростити в'юнку полуницю на балконі й отримати щедрий врожай.

Нагадаємо, ми розповідали, які рослини варто посадити у саду, щоб привабити бджіл для запилення різних культур. 

Також пропонуємо дізнатися, які рослини не можна садити в саду через їх "агресивність".

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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