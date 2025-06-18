Що посадити біля дому, щоб захиститися від зла та пристріту — п'ять рослин

Жінка садить трави біля дому. Фото: depositphotos.com

У нашому неспокійному світі все більше людей прагнуть захистити свій дім від негативу, зла і заздрощів. Один зі способів зробити це — посадити біля оселі особливі рослини, які за народними віруваннями володіють потужною енергетикою. Вони здатні не лише прикрасити подвір'я, а й оберігати його від пристріту та поганої аури.

Новини.LIVE розповідає про п'ять найсильніших трав і квітів, які допоможуть створити навколо дому атмосферу гармонії, удачі та спокою.

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За народними прикметами, трави та квіти мають здатність не лише прикрашати простір, а й впливати на енергетику дому. Найсильнішими рослинами вважають ці:

1. Волошка

Волошка здавна вважається квіткою, яка відганяє злі сили й захищає від пристріту. Її блакитний колір асоціюється з небом і чистотою, а енергетичні властивості — з охороною тонкого плану. За прикметами, волошки варто садити ближче до входу до будинку — це створює своєрідний бар'єр від негативу, що йде від чужих очей або думок.

Сині волошки у саду. Фото: etsy.com

2. Гвоздика

Якщо ви часто відчуваєте тиск з боку заздрісників або підозрюєте, що хтось бажає вам зла, гвоздика стане справжнім захисником. Не має значення, чи це дика квітка, чи декоративна — головне, щоб вона була свіжою і наповненою життям. Гвоздика — одна з найпотужніших рослин для очищення простору від енергетичних атак і поганих побажань.

Кольорові гвоздики біля дому. Фото: pixabay.com

3. Базилік

Цей ароматний зелений кущик не тільки прикрасить кухонне підвіконня, а й стане справжнім енергетичним бар'єром для злих сил. У народі кажуть: там, де росте базилік, біси не водяться. Його аромат очищує простір і надає сил. Ви можете посадити базилік у контейнері чи грядці або тримати зрізаний пучок у вазі — в будь-якому випадку він працюватиме як оберіг.

Базилік біля подвір'я. Фото: istockphoto.com

4. М'ята

М'ята не лише чудово освіжає напої та страви — вона також має сильні захисні властивості. Її запах відлякує нечисть, а також допомагає відновити енергію після контактів із неприємними людьми. А ще м'яту радять носити із собою в сумці або гаманці: вона захищає від крадіжок та злих намірів.

М'ята біля дому. Фото: istockphoto.com

5. Барвінок

Ця рослина вважається оберегом від злих духів та злих сил. Барвінок має дуже сильну енергетику. Його використовують і в обрядах очищення, і для створення захисних вінків. А посаджений у саду, барвінок діє як бар'єр проти потойбічного впливу.

Квіти барвінку. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, які дерева не можна рубати біля дому, щоб уникнути біди та нещасть.

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Також ділимося з вами, які рослини не можна садити в саду через їх "агресивність".