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Головна Дім П'ять рослин, які захистять від зла та пристріту — що посадити

П'ять рослин, які захистять від зла та пристріту — що посадити

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Дата публікації: 18 червня 2025 12:22
Що посадити біля дому, щоб захиститися від зла та пристріту — п'ять рослин
Жінка садить трави біля дому. Фото: depositphotos.com

У нашому неспокійному світі все більше людей прагнуть захистити свій дім від негативу, зла і заздрощів. Один зі способів зробити це — посадити біля оселі особливі рослини, які за народними віруваннями володіють потужною енергетикою. Вони здатні не лише прикрасити подвір'я, а й оберігати його від пристріту та поганої аури.

Новини.LIVE розповідає про п'ять найсильніших трав і квітів, які допоможуть створити навколо дому атмосферу гармонії, удачі та спокою.

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П'ять рослин оберегів, які варто посадити біля дому

За народними прикметами, трави та квіти мають здатність не лише прикрашати простір, а й впливати на енергетику дому. Найсильнішими рослинами вважають ці: 

1. Волошка

Волошка здавна вважається квіткою, яка відганяє злі сили й захищає від пристріту. Її блакитний колір асоціюється з небом і чистотою, а енергетичні властивості — з охороною тонкого плану. За прикметами, волошки варто садити ближче до входу до будинку — це створює своєрідний бар'єр від негативу, що йде від чужих очей або думок.

 

Що посадити біля дому, щоб захиститися від зла та пристріту — волошка
Сині волошки у саду. Фото: etsy.com

2. Гвоздика

Якщо ви часто відчуваєте тиск з боку заздрісників або підозрюєте, що хтось бажає вам зла, гвоздика стане справжнім захисником. Не має значення, чи це дика квітка, чи декоративна — головне, щоб вона була свіжою і наповненою життям. Гвоздика — одна з найпотужніших рослин для очищення простору від енергетичних атак і поганих побажань.

 

Що посадити біля дому, щоб захиститися від зла та пристріту — гвоздика
Кольорові гвоздики біля дому. Фото: pixabay.com

3. Базилік

Цей ароматний зелений кущик не тільки прикрасить кухонне підвіконня, а й стане справжнім енергетичним бар'єром для злих сил. У народі кажуть: там, де росте базилік, біси не водяться. Його аромат очищує простір і надає сил. Ви можете посадити базилік у контейнері чи грядці або тримати зрізаний пучок у вазі — в будь-якому випадку він працюватиме як оберіг.

 

Що посадити біля дому, щоб захиститися від зла та пристріту — базилік
Базилік біля подвір'я. Фото: istockphoto.com

4. М'ята

М'ята не лише чудово освіжає напої та страви — вона також має сильні захисні властивості. Її запах відлякує нечисть, а також допомагає відновити енергію після контактів із неприємними людьми. А ще м'яту радять носити із собою в сумці або гаманці: вона захищає від крадіжок та злих намірів.

 

Що посадити біля дому, щоб захиститися від зла та пристріту — м'ята
М'ята біля дому. Фото: istockphoto.com

5. Барвінок

Ця рослина вважається оберегом від злих духів та злих сил. Барвінок має дуже сильну енергетику. Його використовують і в обрядах очищення, і для створення захисних вінків. А посаджений у саду, барвінок діє як бар'єр проти потойбічного впливу.

 

Що посадити біля дому, щоб захиститися від зла та пристріту — барвінок
Квіти барвінку. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, які дерева не можна рубати біля дому, щоб уникнути біди та нещасть.

Нагадаємо, ми писали, що буде, якщо посадити барвінок біля дому за народними прикметами.

Також ділимося з вами, які рослини не можна садити в саду через їх "агресивність".

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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