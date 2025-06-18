Что посадить возле дома, чтобы защититься от зла и сглаза — пять растений

Женщина сажает травы возле дома. Фото: depositphotos.com

В нашем неспокойном мире все больше людей стремятся защитить свой дом от негатива, зла и зависти. Один из способов сделать это — посадить возле дома особые растения, которые по народным верованиям обладают мощной энергетикой. Они способны не только украсить двор, но и оберегать его от сглаза и плохой ауры.

Новини.LIVE рассказывает о пяти самых сильных травах и цветах, которые помогут создать вокруг дома атмосферу гармонии, удачи и спокойствия.

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По народным приметам, травы и цветы обладают способностью не только украшать пространство, но и влиять на энергетику дома. Самыми сильными растениями считают эти:

1. Василек

Василек издавна считается цветком, который отгоняет злые силы и защищает от сглаза. Его голубой цвет ассоциируется с небом и чистотой, а энергетические свойства — с охраной тонкого плана. По приметам, васильки стоит сажать ближе ко входу в дом — это создает своеобразный барьер от негатива, идущего от чужих глаз или мыслей.

Синие васильки в саду. Фото: etsy.com

2. Гвоздика

Если вы часто чувствуете давление со стороны завистников или подозреваете, что кто-то желает вам зла, гвоздика станет настоящим защитником. Не имеет значения, дикий ли это цветок или декоративный — главное, чтобы он был свежим и наполненным жизнью. Гвоздика — одно из самых мощных растений для очищения пространства от энергетических атак и плохих пожеланий.

Цветные гвоздики возле дома. Фото: pixabay.com

3. Базилик

Этот ароматный зеленый кустик не только украсит кухонный подоконник, но и станет настоящим энергетическим барьером для злых сил. В народе говорят: там, где растет базилик, бесы не водятся. Его аромат очищает пространство и придает сил. Вы можете посадить базилик в контейнере или грядке или держать срезанный пучок в вазе — в любом случае он будет работать как оберег.

Базилик возле двора. Фото: istockphoto.com

4. Мята

Мята не только прекрасно освежает напитки и блюда — она также обладает сильными защитными свойствами. Ее запах отпугивает нечисть, а также помогает восстановить энергию после контактов с неприятными людьми. А еще мяту советуют носить с собой в сумке или кошельке: она защищает от краж и злых намерений.

Мята возле дома Фото: istockphoto.com

5. Барвинок

Это растение считается оберегом от злых духов и злых сил. Барвинок имеет очень сильную энергетику. Его используют и в обрядах очищения, и для создания защитных венков. А посаженный в саду, барвинок действует как барьер против потустороннего влияния.

Цветы барвинка. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, какие деревья нельзя рубить возле дома, чтобы избежать беды и несчастий.

Напомним, мы писали, что будет, если посадить барвинок возле дома по народным приметам.

Также делимся с вами, какие растения нельзя сажать в саду из-за их "агрессивности".