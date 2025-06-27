Что можно посадить на огороде начинающему — пять овощей, которые точно подарят урожай

Посадка огородной культуры в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Выращивание овощей — дело не из легких, особенно, если не имеешь опыта и не знаешь, с чего лучше начать. Но, даже без специальных знаний можно легко получить щедрый урожай, если узнать, с каких неприхотливых культур начать свое знакомство с огородничеством. Некоторые растения неприхотливы к уходу, хорошо растут даже в горшках и подходят для выращивания как на грядке, так и на балконе.

Какие овощи можно посадить начинающему садоводу и получить урожай без лишних усилий Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Експерт".

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Эти овощи не подведут даже в неблагоприятных условиях и позволят быстро ощутить радость от собственноручно выращенного урожая:

1. Огурцы

Огурцы — один из самых простых овощей для выращивания дома или на даче. Они хорошо растут в открытом грунте, теплицах, на балконе или даже на подоконнике. Лучше всего выбирать самоопыляемые гибриды, которые не требуют участия пчел. К таким относятся:

"Маша F1";

"Кустовой";

"Кукушка".

Советы для новичков:

Высевайте в рыхлую, хорошо увлажненную почву, когда температура стабильно выше 15°C. Нужна опора или сетка, чтобы стебли могли виться вверх — это экономит место. Полив должен быть регулярным, но без застоя воды — чрезмерная влажность провоцирует гниль.

Огурец растет на балконе. Фото: decorexpro.com

2. Салат

Салат — самая быстрая и простая зелень для выращивания. Его можно сеять в контейнерах, грядках, ящиках на балконе или даже в мисках на подоконнике. От посева до урожая проходит всего 20-25 дней.

Самые лучшие сорта для выращивания:

"Лолло Росса";

"Айсберг";

"Гранд Рапидс".

Советы для новичков:

Высевайте семена неглубоко, равномерно по поверхности почвы. Чтобы иметь зелень постоянно, сейте салат партиями с интервалом в 10-14 дней. Обеспечьте равномерный полив — от недостатка влаги салат горчит, а от избытка может загнивать.

Посев салата на участке. Фото: shutterstock.com

3. Морковь

Морковь легко выращивается в открытом грунте, не требует особых усилий и долго хранится после сбора. Она устойчива ко многим вредителям и болезням, а также может расти при небольших заморозках.

Рекомендуемые сорта:

"Нантская";

"Шантане";

"Каротель".

Советы для новичков:

Высевайте в легкую, разрыхленную почву без камней — это важно для формирования ровных корнеплодов. Не загущайте посевы — обязательно прореживайте всходы после появления первого настоящего листа. Полив должен быть регулярным, но умеренным — избыток влаги может вызвать трещины на плодах.

Уход за морковью на огороде. Фото: freepik.com

4. Лук

Лук — одна из наименее требовательных культур. Он не требует сложного ухода и хорошо растет из маленьких луковичек — севок. Можно выращивать как на зелень, так и на полноценную головку. Лучше сажать мелкий севок, приобретенный в садовом магазине.

Советы для новичков:

Замочите луковички перед посадкой в теплой воде с каплей марганцовки — это обеззараживает и активизирует рост. Высаживайте на солнечном месте, с интервалами 8-10 см для хорошего развития головок. Не поливайте обильно за 2 недели до сбора урожая — это улучшит сохранность лука.

Посев лука в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

5. Кабачки

Кабачки считаются одной из самых урожайных культур. Один куст может дать до 15-20 плодов за сезон. Они быстро растут, не требуют сложного ухода и подходят даже для выращивания в контейнерах.

Лучшие сорта для начинающих:

"Цукеша";

"Искандер F1";

"Аэрон".

Советы для новичков:

Сейте семена в хорошо освещенное место, с дренированной почвой и достаточным пространством для куста. Первые плоды лучше срывать молодыми — это стимулирует образование новых завязей. Поливайте кабачки редко, но обильно — особенно в период формирования плодов.

Девушка собирает урожай кабачков. Фото: freepik.com

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