Что можно посадить на огороде начинающему — пять овощей, которые точно подарят урожай

Что посадить на грядке новичку — пять овощей, которые не подведут
Выращивание овощей — дело не из легких, особенно, если не имеешь опыта и не знаешь, с чего лучше начать. Но, даже без специальных знаний можно легко получить щедрый урожай, если узнать, с каких неприхотливых культур начать свое знакомство с огородничеством. Некоторые растения неприхотливы к уходу, хорошо растут даже в горшках и подходят для выращивания как на грядке, так и на балконе.
Какие овощи можно посадить начинающему садоводу и получить урожай без лишних усилий Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Експерт".
Пять овощей, которые следует посадить огороднику-новичку
Эти овощи не подведут даже в неблагоприятных условиях и позволят быстро ощутить радость от собственноручно выращенного урожая:
1. Огурцы
Огурцы — один из самых простых овощей для выращивания дома или на даче. Они хорошо растут в открытом грунте, теплицах, на балконе или даже на подоконнике. Лучше всего выбирать самоопыляемые гибриды, которые не требуют участия пчел. К таким относятся:
- "Маша F1";
- "Кустовой";
- "Кукушка".
Советы для новичков:
- Высевайте в рыхлую, хорошо увлажненную почву, когда температура стабильно выше 15°C.
- Нужна опора или сетка, чтобы стебли могли виться вверх — это экономит место.
- Полив должен быть регулярным, но без застоя воды — чрезмерная влажность провоцирует гниль.
2. Салат
Салат — самая быстрая и простая зелень для выращивания. Его можно сеять в контейнерах, грядках, ящиках на балконе или даже в мисках на подоконнике. От посева до урожая проходит всего 20-25 дней.
Самые лучшие сорта для выращивания:
- "Лолло Росса";
- "Айсберг";
- "Гранд Рапидс".
Советы для новичков:
- Высевайте семена неглубоко, равномерно по поверхности почвы.
- Чтобы иметь зелень постоянно, сейте салат партиями с интервалом в 10-14 дней.
- Обеспечьте равномерный полив — от недостатка влаги салат горчит, а от избытка может загнивать.
3. Морковь
Морковь легко выращивается в открытом грунте, не требует особых усилий и долго хранится после сбора. Она устойчива ко многим вредителям и болезням, а также может расти при небольших заморозках.
Рекомендуемые сорта:
- "Нантская";
- "Шантане";
- "Каротель".
Советы для новичков:
- Высевайте в легкую, разрыхленную почву без камней — это важно для формирования ровных корнеплодов.
- Не загущайте посевы — обязательно прореживайте всходы после появления первого настоящего листа.
- Полив должен быть регулярным, но умеренным — избыток влаги может вызвать трещины на плодах.
4. Лук
Лук — одна из наименее требовательных культур. Он не требует сложного ухода и хорошо растет из маленьких луковичек — севок. Можно выращивать как на зелень, так и на полноценную головку. Лучше сажать мелкий севок, приобретенный в садовом магазине.
Советы для новичков:
- Замочите луковички перед посадкой в теплой воде с каплей марганцовки — это обеззараживает и активизирует рост.
- Высаживайте на солнечном месте, с интервалами 8-10 см для хорошего развития головок.
- Не поливайте обильно за 2 недели до сбора урожая — это улучшит сохранность лука.
5. Кабачки
Кабачки считаются одной из самых урожайных культур. Один куст может дать до 15-20 плодов за сезон. Они быстро растут, не требуют сложного ухода и подходят даже для выращивания в контейнерах.
Лучшие сорта для начинающих:
- "Цукеша";
- "Искандер F1";
- "Аэрон".
Советы для новичков:
- Сейте семена в хорошо освещенное место, с дренированной почвой и достаточным пространством для куста.
- Первые плоды лучше срывать молодыми — это стимулирует образование новых завязей.
- Поливайте кабачки редко, но обильно — особенно в период формирования плодов.
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