Як виростити в'юнку полуницю на балконі — прості поради з догляду для щедрого врожаю

В'юнка полуниця росте на балконі. Фото: dreamstime.com

В'юнка або ампельна полуниця — ідеальне рішення для тих, хто мріє про власні соковиті ягоди, але має обмежений простір. Вона не тільки дає ароматні плоди, а й прикрашає балкон або терасу своїми довгими пагонами та яскравими суцвіттями. Щоб отримати гарний урожай, важливо знати, як правильно підібрати сорт та забезпечити догляд.

Новини.LIVE з посиланням на "Українська вечорка" розповідає про прості, але ефективні поради, які допоможуть виростити солодку та соковиту полуницю на власному балконі.

Реклама

Читайте також:

Які переваги вирощування в'юнкої полуниці на балконі

Безперечно, цей сорт полуниці має ряд переваг, особливо актуальний для людей, які не мають дачі, але мріють про свій маленький врожай:

Компактність — ідеальне рішення для обмеженого простору. Декоративність — озеленення балкона без зайвих зусиль. Цілорічне плодоношення — завдяки ремонтантним сортам. Простота у догляді — підходить навіть для новачків.

Який сорт полуниці обрати

Для вирощування на балконі найкраще підходять ремонтантні ампельні сорти, які плодоносять кілька разів на рік. Обирайте рослини нейтрального або короткого світлового дня — вони легко адаптуються до домашніх умов і підходять для вирощування як влітку, так і взимку.

В'юнка полуниця росте у горщику. Фото: istockphoto.com

У чому краще вирощувати полуницю на балконі

Підійде будь-яка тара об'ємом від 1 л, але найзручніше — вертикальні конструкції, які економлять простір і полегшують догляд:

пластикові пляшки;

металопластикові труби (одна для поливу, інша для посадки);

дерев'яні або пластикові ящики;

підвісні кашпо;

піраміди з ящиків;

старі покришки.

Полуниця у горщиках. Фото: shutterstock.com

Який ґрунт використовувати для в'юнкої полуниці

Для посадки полуниці підійде як готовий субстрат, так і власноруч підготовлена суміш із:

торфу;

чорнозему;

перегною;

тирси (замоченої в слабкому розчині марганцівки);

піску.

Додатково рекомендується внести золу, крейду та біопрепарат "Фітоспорин" для профілактики хвороб.

Як правильно садити ампельну полуницю — прості способи

Вертикальна труба. Зовнішню трубу наповнюють субстратом, а розсаду висаджують у прорізані отвори. Усередину встановлюють тонку трубу для поливу, обгорнуту мішковиною. Висячі кашпо. Естетично привабливий варіант. Глибина кашпо — не менше 30 см. Полив здійснюють методом занурення. Перші квітконоси краще видалити для стимуляції росту куща. Решітка або сітка. Вуса підв'язують до опори. Кущі висаджують з інтервалом 25-30 см. Піраміда з ящиків. Три ящики різного розміру розміщують один на одному. Кожен ярус використовується для висадки нових кущів.

Полуниця росте у горщиках. Фото: shutterstock.com

Як доглядати за в'юнкою полуницею

Полуниця потребує постійної турботи:

Полив — молоді саджанці: до 3 разів на день, дорослі кущі — кожні 3-4 дні. Підживлення — раз на 14 днів чергуйте органічні та мінеральні добрива. Мульчування — після кожного поливу для збереження вологи. Обрізка — у перший рік видаляють квіти; з другого року залишають до 5 вусів; після збору врожаю проводять омолодження.

Раніше ми писали, навіщо обрізати вусики на кущах полуниці та коли це робити.

Нагадаємо, ми розповідали, чим варто підживити кущі полуниці для гарного врожаю.

Також пропонуємо дізнатися, як відновити ґрунт після полуниці, які культури краще висівати та як захистити землю від шкідників та хвороб.