Як відновити ґрунт після полуниці — прості та дієві поради городникам

Жінка доглядає за полуницею на грядках. Фото: shutterstock.com

Збір врожаю полуниці зараз у самому розпалі. Але після багато городників зіштовхуються з проблемою — виснаження ґрунту. Ділянка, яка щедро плодоносила кілька сезонів, потребує "відпочинку" та правильного догляду. Інакше наступні посадки можуть дати слабкий урожай або взагалі не прижитися.

Як відновити ґрунт після полуниці, які культури краще висівати та як захистити землю від шкідників та хвороб, читайте далі у статті.

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Чому полуничну плантацію потрібно оновлювати

Полуничні кущі мають обмежений життєвий цикл. Приблизно раз на 3-4 роки їх потрібно повністю оновлювати, адже з часом:

ягоди стають дрібнішими;

врожайність знижується;

накопичуються шкідники та збудники хвороб.

Коли ви помічаєте, що врожай більше не радує, а рослини частіше хворіють — це знак, що настав час звільнити грядку.

Обробка ґрунту після полуниці. Фото: freepik.com

Що зробити з ґрунтом після полуниці

Очищену ділянку не варто одразу засаджувати іншими культурами. Спочатку землю потрібно "оздоровити". Один з найефективніших способів — посів сидератів, які:

покращують структуру ґрунту;

пригнічують розвиток бур'янів;

знезаражують землю від патогенів.

Найкращі сидерати після полуниці:

Гірчиця біла — швидко росте, збагачує землю сіркою. Олійна редька — ефективна проти шкідників та нематод. Ріпак — добре розпушує ґрунт і накопичує органіку.

Ці культури висівають після видалення кущів і скошують за кілька тижнів до заморозків або перед посадкою наступної культури.

Догляд за полуницею на городі. Фото: shutterstock.com

Як боротися з нематодами та іншими шкідниками

Один з головних ворогів полуничних грядок — нематоди. Ці мікроскопічні черв'яки глибоко проникають у ґрунт і пошкоджують коріння рослин. Боротися з ними складно, але сидерати можуть допомогти:

редька та гірчиця виділяють речовини, які пригнічують розвиток нематод;

регулярне мульчування та провітрювання ґрунту знижують їхню активність.

У разі масового ураження варто провести профілактичну обробку ґрунту біопрепаратами або спеціальними засобами.

Що садити після полуниці

Після того, як сидерати виконали свою функцію, варто дотримуватися правил сівозміни. Полуницю не рекомендується повертати на те саме місце щонайменше 5 років. А от деякі культури чудово ростуть після неї:

Бобові: квасоля, горох, сочевиця — збагачують землю азотом. Коренеплоди: буряк і морква — добре приживаються після сидератів. Зелень: кріп, петрушка, салат — не виснажують ґрунт.

Перекопування землі з зеленню. Фото: shutterstock.com

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