Как восстановить почву после клубники — простые и действенные советы огородникам

Женщина ухаживает за клубникой на грядках. Фото: shutterstock.com

Сбор урожая клубники сейчас в самом разгаре. Но после многие огородники сталкиваются с проблемой — истощение почвы. Участок, который щедро плодоносил несколько сезонов, нуждается в "отдыхе" и правильном уходе. Иначе следующие посадки могут дать слабый урожай или вообще не прижиться.

Как восстановить почву после клубники, какие культуры лучше высевать и как защитить землю от вредителей и болезней, читайте далее в статье.

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Почему клубничную плантацию нужно обновлять

Клубничные кусты имеют ограниченный жизненный цикл. Примерно раз в 3-4 года их нужно полностью обновлять, ведь со временем:

ягоды становятся мельче;

урожайность снижается;

накапливаются вредители и возбудители болезней.

Когда вы замечаете, что урожай больше не радует, а растения чаще болеют — это знак, что пришло время освободить грядку.

Обработка почвы после клубники. Фото: freepik.com

Что сделать с почвой после клубники

Очищенный участок не стоит сразу засаживать другими культурами. Сначала землю нужно "оздоровить". Один из самых эффективных способов — посев сидератов, которые:

улучшают структуру почвы;

подавляют развитие сорняков;

обеззараживают землю от патогенов.

Лучшие сидераты после клубники:

Горчица белая — быстро растет, обогащает землю серой. Масличная редька — эффективна против вредителей и нематод. Рапс — хорошо разрыхляет почву и накапливает органику.

Эти культуры высевают после удаления кустов и скашивают за несколько недель до заморозков или перед посадкой следующей культуры.

Уход за клубникой на огороде. Фото: shutterstock.com

Как бороться с нематодами и другими вредителями

Один из главных врагов клубничных грядок — нематоды. Эти микроскопические черви глубоко проникают в почву и повреждают корни растений. Бороться с ними сложно, но сидераты могут помочь:

редька и горчица выделяют вещества, которые подавляют развитие нематод;

регулярное мульчирование и проветривание почвы снижают их активность.

В случае массового поражения стоит провести профилактическую обработку почвы биопрепаратами или специальными средствами.

Что сажать после клубники

После того, как сидераты выполнили свою функцию, стоит придерживаться правил севооборота. Клубнику не рекомендуется возвращать на то же место не менее 5 лет. А вот некоторые культуры прекрасно растут после нее:

Бобовые: фасоль, горох, чечевица — обогащают землю азотом. Корнеплоды: свекла и морковь — хорошо приживаются после сидератов. Зелень: укроп, петрушка, салат — не истощают почву.

Перекопка земли с зеленью. Фото: shutterstock.com

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