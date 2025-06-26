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Главная Дом Как вырастить вьющуюся клубнику на балконе и иметь щедрый урожай

Как вырастить вьющуюся клубнику на балконе и иметь щедрый урожай

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Дата публикации 26 июня 2025 12:22
Как вырастить вьющуюся клубнику на балконе — простые советы по уходу для щедрого урожая
Вьющаяся клубника растет на балконе. Фото: dreamstime.com

Вьющаяся или ампельная клубника — идеальное решение для тех, кто мечтает о собственных сочных ягодах, но имеет ограниченное пространство. Она не только дает ароматные плоды, но и украшает балкон или террасу своими длинными побегами и яркими соцветиями. Чтобы получить хороший урожай, важно знать, как правильно подобрать сорт и обеспечить уход.

Новини.LIVE со ссылкой на "Українська вечорка" рассказывает о простых, но эффективных советах, которые помогут вырастить сладкую и сочную клубнику на собственном балконе.

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Какие преимущества выращивания вьющейся клубники на балконе

Бесспорно, этот сорт клубники имеет ряд преимуществ, особенно актуален для людей, которые не имеют дачи, но мечтают о своем маленьком урожае:

  1. Компактность — идеальное решение для ограниченного пространства.
  2. Декоративность — озеленение балкона без лишних усилий.
  3. Круглогодичное плодоношение — благодаря ремонтантным сортам.
  4. Простота в уходе — подходит даже для новичков.

Какой сорт клубники выбрать

Для выращивания на балконе лучше всего подходят ремонтантные ампельные сорта, которые плодоносят несколько раз в год. Выбирайте растения нейтрального или короткого светового дня — они легко адаптируются к домашним условиям и подходят для выращивания как летом, так и зимой.

 

Які переваги вирощування в'юнкої полуниці на балконі
Вьющаяся клубника растет в горшке. Фото: istockphoto.com

В чем лучше выращивать клубнику на балконе

Подойдет любая тара объемом от 1 л, но удобнее всего — вертикальные конструкции, которые экономят пространство и облегчают уход:

  • пластиковые бутылки;
  • металлопластиковые трубы (одна для полива, другая для посадки);
  • деревянные или пластиковые ящики;
  • подвесные кашпо;
  • пирамиды из ящиков;
  • старые покрышки.

 

У чому краще вирощувати полуницю на балконі
Клубника в горшках. Фото: shutterstock.com

Какой грунт использовать для вьющейся клубники

Для посадки клубники подойдет как готовый субстрат, так и собственноручно подготовленная смесь из:

  • торфа;
  • чернозема;
  • перегноя;
  • опилок (замоченных в слабом растворе марганцовки);
  • песка.

Дополнительно рекомендуется внести золу, мел и биопрепарат "Фитоспорин" для профилактики болезней.

Как правильно сажать ампельную клубнику — простые способы

  1. Вертикальная труба. Внешнюю трубу наполняют субстратом, а рассаду высаживают в прорезанные отверстия. Внутрь устанавливают тонкую трубу для полива, обернутую мешковиной.
  2. Висячие кашпо. Эстетически привлекательный вариант. Глубина кашпо — не менее 30 см. Полив осуществляют методом погружения. Первые цветоносы лучше удалить для стимуляции роста куста.
  3. Решетка или сетка. Усы подвязывают к опоре. Кусты высаживают с интервалом 25-30 см.
  4. Пирамида из ящиков. Три ящика разного размера размещают друг на друге. Каждый ярус используется для высадки новых кустов.

 

Як правильно садити ампельну полуницю — прості способи
Клубника растет в горшках. Фото: shutterstock.com

Как ухаживать за вьющейся клубникой

Клубника нуждается в постоянной заботе:

  1. Полив — молодые саженцы: до 3 раз в день, взрослые кусты — каждые 3-4 дня.
  2. Подкормка — раз в 14 дней чередуйте органические и минеральные удобрения.
  3. Мульчирование — после каждого полива для сохранения влаги.
  4. Обрезка — в первый год удаляют цветы; со второго года оставляют до 5 усов; после сбора урожая проводят омоложение.

Ранее мы писали, зачем обрезать усики на кустах клубники и когда это делать.

Напомним, мы рассказывали, чем стоит подкормить кусты клубники для хорошего урожая.

Также предлагаем узнать, как восстановить почву после клубники, какие культуры лучше высевать и как защитить землю от вредителей и болезней.

урожай растения ягоды советы выращивание клубника
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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