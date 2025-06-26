Коли треба обрізати вуса полуниці — навіщо це робити, поради дачникам

Людина, яка обрізає вуса на кущах полуниці на городі. Фото: Pinterest

Щоб отримати великий і солодкий врожай полуниці на городі, недостатньо тільки поливати її і підживлювати, важливу роль грає вчасна обрізка вусів на кущах. Досвідчені дачники пояснили, для чого це робити і коли саме потрібно видаляти вуси на рослинах цієї літньої ягоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому важливо обрізати вуса полуниці

Дачники з досвідом рекомендують обрізати вуса на кущах полуниці для того, щоб покращити врожай. Справа в тому, що вуса — це вегетативні пагони, які призначені для розмноження. На їхнє розмноження і ріст кущі полуниці віддають багато сил і поживних елементів.

Якщо ви не обрізатимете вуса, всі ці сили йтимуть не на розвиток ягід, а на утворення нових розеток. В результаті зменшується врожайність, виростають маленькі та не такі соковиті ягоди. А ще вуса сприяють розвитку грибкових хвороб і появі шкідників.

Своєчасна обрізка покращує провітрюваність у кущах, роблячи їх більш стійкими до захворювань і полегшуючи догляд для дачників.

Вирощений врожай полуниці на городі. Фото: Pinterest

Коли краще видаляти вуса на кущах полуниці

Термін обрізки вусів залежить від того, які сорти ви вирощуєте і чого хочете досягти. Дачники радять першу обрізку робити на початку весни, коли кущі тільки починають активно рости. Масовано обрізати вуси варто після закінчення основного періоду плодоношення — зазвичай це середина липня—початок серпня.

В залежності від сортів, обрізати вуса потрібно:

Ранньостиглі сорти — обрізати можна наприкінці червня

Ремонтантні сорти — обрізати можна впродовж усього літа, видаляючи вуса кожні два-три тижні

Обрізка вусів на кущах полуниці. Фото: Pinterest

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