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Головна Дім Обрізка вусів полуниці — навіщо це робити і коли краще

Обрізка вусів полуниці — навіщо це робити і коли краще

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 01:12
Коли треба обрізати вуса полуниці — навіщо це робити, поради дачникам
Людина, яка обрізає вуса на кущах полуниці на городі. Фото: Pinterest
Ключові моменти Чому важливо обрізати вуса полуниці Коли краще видаляти вуса на кущах полуниці

Щоб отримати великий і солодкий врожай полуниці на городі, недостатньо тільки поливати її і підживлювати, важливу роль грає вчасна обрізка вусів на кущах. Досвідчені дачники пояснили, для чого це робити і коли саме потрібно видаляти вуси на рослинах цієї літньої ягоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому важливо обрізати вуса полуниці

Дачники з досвідом рекомендують обрізати вуса на кущах полуниці для того, щоб покращити врожай. Справа в тому, що вуса — це вегетативні пагони, які призначені для розмноження. На їхнє розмноження і ріст кущі полуниці віддають багато сил і поживних елементів.

Якщо ви не обрізатимете вуса, всі ці сили йтимуть не на розвиток ягід, а на утворення нових розеток. В результаті зменшується врожайність, виростають маленькі та не такі соковиті ягоди. А ще вуса сприяють розвитку грибкових хвороб і появі шкідників. 

Своєчасна обрізка покращує провітрюваність у кущах, роблячи їх більш стійкими до захворювань і полегшуючи догляд для дачників.

Клубника
Вирощений врожай полуниці на городі. Фото: Pinterest

Коли краще видаляти вуса на кущах полуниці

Термін обрізки вусів залежить від того, які сорти ви вирощуєте і чого хочете досягти. Дачники радять першу обрізку робити на початку весни, коли кущі тільки починають активно рости. Масовано обрізати вуси варто після закінчення основного періоду плодоношення — зазвичай це середина липня—початок серпня.

В залежності від сортів, обрізати вуса потрібно:

  • Ранньостиглі сорти — обрізати можна наприкінці червня
  • Ремонтантні сорти — обрізати можна впродовж усього літа, видаляючи вуса кожні два-три тижні
Обрезка усов у клубники
Обрізка вусів на кущах полуниці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна оживити грядку після полуниці для майбутнього врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, чим не можна підживлювати кущі полуниці на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому полуниця гниє просто на грядках на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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