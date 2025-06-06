Чим не можна підживлювати полуницю на городі — поради дачникам

Не підживлюйте цим полуницю, якщо не хочете втратити врожай
Якщо ви хочете виростити найсмачнішу полуницю на городі, запам’ятайте, що її категорично не можна поливати одним добривом. Досвідчені дачники розповіли, чим ні в якому разі не рекомендується підживлювати ягідні кущі, щоб не занапастити рослини.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чим не варто підживлювати кущі полуниці
Дачники з досвідом категорично не рекомендують використовувати добрива, які мають у своєму складі азот. Йдеться про селітру, сечовину, перегній чи компост. Всіма цими добривами краще не поливати кущі полуниці.
Чому не можна підживлювати полуницю азотом
Справа в тому, що азот вважається стимулятором росту зелені, а коли його занадто багато в добриві, полуниця активно нарощує на собі листя. Водночас, процес цвітіння на ягідних кущах вже не такий активний чи взагалі пропадає. В результаті кількість зав’язі зменшується, ягоди стають маленькими або їх взагалі немає.
Якщо ви підживете полуницю селітрою тоді, коли в неї наливаються плоди, вони виростуть водянистими, кислими і геть несмачними. До того ж, багато азоту робить імунну систему рослин більш слабкою і більш вразливою до грибкових захворювань, наприклад, до борошнистої роси. Не можна також підживлювати полуницю свіжим гноєм чи компостом.
Чим краще підживлювати полуницю
Коли полуниця дає плоди, їй потрібен калій, кальцій, фосфор і магній, а ці елементи містяться в деревній золі. Для підживлення кущів цієї ягоди вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:
- Деревна зола — одна склянка
- Вода — одне відро води
Додайте золу у воду, залиште настоятися і полийте кущі полуниці під корінь.
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