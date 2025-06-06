Чим не можна підживлювати полуницю на городі — поради дачникам

Добриво в ложці біля куща полуниці на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете виростити найсмачнішу полуницю на городі, запам’ятайте, що її категорично не можна поливати одним добривом. Досвідчені дачники розповіли, чим ні в якому разі не рекомендується підживлювати ягідні кущі, щоб не занапастити рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чим не варто підживлювати кущі полуниці

Дачники з досвідом категорично не рекомендують використовувати добрива, які мають у своєму складі азот. Йдеться про селітру, сечовину, перегній чи компост. Всіма цими добривами краще не поливати кущі полуниці.

Стигла полуниця на кущі. Фото: Pixabay

Чому не можна підживлювати полуницю азотом

Справа в тому, що азот вважається стимулятором росту зелені, а коли його занадто багато в добриві, полуниця активно нарощує на собі листя. Водночас, процес цвітіння на ягідних кущах вже не такий активний чи взагалі пропадає. В результаті кількість зав’язі зменшується, ягоди стають маленькими або їх взагалі немає.

Якщо ви підживете полуницю селітрою тоді, коли в неї наливаються плоди, вони виростуть водянистими, кислими і геть несмачними. До того ж, багато азоту робить імунну систему рослин більш слабкою і більш вразливою до грибкових захворювань, наприклад, до борошнистої роси. Не можна також підживлювати полуницю свіжим гноєм чи компостом.

Процедура підживлення кущів полуниці на городі. Фото: Pinterest

Чим краще підживлювати полуницю

Коли полуниця дає плоди, їй потрібен калій, кальцій, фосфор і магній, а ці елементи містяться в деревній золі. Для підживлення кущів цієї ягоди вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Деревна зола — одна склянка

Вода — одне відро води

Додайте золу у воду, залиште настоятися і полийте кущі полуниці під корінь.

Нагадаємо, ми писали про те, чому полуниця гниє на грядках і як можна врятувати врожай.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити біля полуниці на городі.

Також ми повідомляли про те, як можна врятувати полуницю на городі від слимаків.