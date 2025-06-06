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Не подкармливайте этим клубнику, если не хотите потерять урожай

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Дата публикации 6 июня 2025 19:30
Чем нельзя подкармливать клубнику на огороде — советы дачникам
Удобрение в ложке возле куста клубники на огороде. Фото: Pinterest

Если вы хотите вырастить самую вкусную клубнику на огороде, запомните, что ее категорически нельзя поливать одним удобрением. Опытные дачники рассказали, чем ни в коем случае не рекомендуется подкармливать ягодные кусты, чтобы не загубить растения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем не стоит подкармливать кусты клубники

Дачники с опытом категорически не рекомендуют использовать удобрения, которые имеют в своем составе азот. Речь идет о селитре, мочевине, перегное или компосте. Всеми этими удобрениями лучше не поливать кусты клубники.

Клубника
Спелая клубника на кусте. Фото: Pixabay

Почему нельзя подкармливать клубнику азотом

Дело в том, что азот считается стимулятором роста зелени, а когда его слишком много в удобрении, клубника активно наращивает на себе листья. В то же время, процесс цветения на ягодных кустах уже не такой активный или вообще пропадает. В результате количество завязи уменьшается, ягоды становятся маленькими или их вообще нет.

Если вы подкормите клубнику селитрой тогда, когда у нее наливаются плоды, они вырастут водянистыми, кислыми и совсем невкусными. К тому же, много азота делает иммунную систему растений более слабой и более уязвимой к грибковым заболеваниям, например, к мучнистой росе. Нельзя также подкармливать клубнику свежим навозом или компостом.

Подкормка клубники
Процедура подкормки кустов клубники на огороде. Фото: Pinterest

Чем лучше подкармливать клубнику

Когда клубника дает плоды, ей нужен калий, кальций, фосфор и магний, а эти элементы содержатся в древесной золе. Для подкормки кустов этой ягоды вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — один стакан
  • Вода — одно ведро воды

Добавьте золу в воду, оставьте настояться и полейте кусты клубники под корень.

Напомним, мы писали о том, почему клубника гниет на грядках и как можно спасти урожай.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле клубники на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно спасти клубнику на огороде от слизней.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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