Як правильно зберігати полуницю — поради Євгена Клопотенка

Полуниця. Фото: Freepik

В українських містах вже розпочався сезон ягід, особливо полуниці. Та щоб насолоджуватися її смаком не лише після покупки, а й наступного дня чи навіть через декілька, важливо правильно її зберігати.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився корисними порадами, які допоможуть зберегти ягоди свіжими якомога довше.

Реклама

Читайте також:

Як правильно зберігати полуницю

Найголовніше правило — не чіпайте полуницю зайвий раз. Не мийте її перед зберіганням, не обрізайте зелені хвостики та, тим більше, не нарізайте, адже усе це значно скорочує термін її придатності. Ягоди краще зберігаються у своєму природному вигляді.

Перед тим, як поставити полуницю до холодильника, переберіть її — видаліть підгнилі або пошкоджені плоди, особливо якщо продавець сховав їх під привабливим верхнім шаром. Такі ягоди можуть зіпсувати весь кошик. Якщо полуниця волога або на її поверхні є краплі соку, акуратно просушіть її паперовим рушником.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти полуницю свіжою, смачною та апетитною на довше — і вона ще не раз нагадає вам про літо.

Раніше ми розповідали, які продукти заборонено готувати у мультиварці.

А також дізнайтеся 4 секрети, як позбутися гіркоти в редиски.