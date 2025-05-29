Як позбутися гіркоти в редиски — лайфхаки

Редис. Фото: Freepik

Редиска — один із найулюбленіших весняних овочів, яка ідеально пасує до свіжих салатів та закусок. Та іноді навіть найсвіжіша редиска може гірчити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами, як позбутися цієї неприємності.

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Як позбутися гіркоти в редиски

Причини гіркоти часто криються в умовах вирощування. Якщо редиска росла за нестачі вологи або поруч із бур'янами, які "витягували" з ґрунту воду, її структура стає жорсткішою, а смак — різкішим. Те саме стосується і перезрілих коренеплодів. Редиску потрібно вчасно збирати, коли вона ще соковита і ніжна, інакше її природна пікантність перетвориться на гіркий присмак.

Але є прості хитрощі, як позбутися неприємного присмаку:

Лимонний сік та сіль. Нарізану редиску потрібно посипати дрібкою солі, скропити 1–2 чайними ложками свіжого лимонного соку (на 100 г овочу), добре перемішати та залишити на 5 хвилин. Після чого промити під холодною водою. Якщо лимона під рукою немає, можна просто посолити овоч, залишити на 10 хвилин і також промити.

Сметана. Ця класична заправка до салатів також добре нейтралізує гіркоту. Перед тим як додати її, радять злегка перетерти редиску з сіллю, промити та лише після цього змішати зі сметаною.

Нарізаний редис. Фото: Freepik

Крижана солона вода. Цей спосіб потребує трохи більше часу — у пропорції 3-5% солі від об'єму рідини. Нарізану редиску занурюють у розчин на 1-2 години, залежно від розміру шматочків.

Яблучний оцет. Досить додати 1 ст. л. оцту на 200 г нарізаної редиски, перемішати та залишити на кілька хвилин. Це не лише усуне гіркоту, а й надасть свіжого аромату.

А от чого точно не варто робити — так це ошпарювати редиску окропом. Хоча гаряча вода і справді прибирає гіркоту, разом із нею зникають і корисні речовини, а також ефірні олії, які надають овочу характерного смаку й користі.

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