Чим заправити овочевий салат замість майонезу — поради

Овочевий салат. Фото: Freepik

Навіть звичайний овочевий салат можна перетворити на витвір кулінарного мистецтва завдяки правильному соусу. Якщо вам набридли майонез та звичайна олія, обов'язково спробуйте цей варіант заправки.

Ukr.Media ділиться смачним рецептом від відомих кухарів.

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Цей соус не вимагає особливих зусиль і зберігається в холодильнику до трьох тижнів. Достатньо приділити йому декілька хвилин, щоб звичні салати засмакували по-новому.

Основа заправки складається з рослинної олії, яку доповнюють яскраві й ароматні інгредієнти. На 100 мл олії потрібно додати 1 столову ложку оцту та сік половини лимона, а також посолити за смаком. Усі інгредієнти ретельно змішати у банці або пляшці з кришкою — важливо досягти однорідної консистенції.

Лимон можна замінити лаймом, тоді соус буде мати легку тропічну нотку. А дрібка сушених трав — прованських чи італійських — додадуть глибини й аромату.

Цей соус ідеально пасує не лише до овочевих салатів, а й до легких м'ясних закусок і навіть класичних страв на кшталт "Цезаря" чи "Грецького" салату. Перед використанням просто струсіть пляшку — і ваші страви заграють новими смаками.

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