У якій воді краще мити овочі — у гарячій чи холодній — відповідь

Миття овочів. Фото: Freepik

Правила миття овочів та зелені має знати кожен, адже це запорука не лише смаку страви, а й здоров'я. Професійні кухарі радять уважно поставитися до цього банального процесу.

ТСН.ua поділилися ділиться порадами.

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Як правильно мити овочі та зелень

Професійні кухарі не радять використовувати побутові мийні засоби чи мило, а ось щітка або жорстка губка має бути.

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Овочі — картоплю, редьку, моркву, буряк — спочатку варто трохи потримати в теплій воді, щоб легше зійшла земля. Потім овочі слід ретельно почистити щіткою та промити під проточною водою.

Капусту слід очистити від верхнього шару листя, а вже потім промивати під краном, використовуючи ледь теплу воду. Цвітну капусту краще розділити на суцвіття, прибрати пошкоджені або потемнілі частини, а потім промити в прохолодній воді.

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Зелень — зелена цибуля, укріп, петрушка, кінза, щавель, салат — спочатку треба перебирати та видалити корінці, зіпсовані або пожовклі листки. Після цього зелень замочити у прохолодній воді на 15 хвилин, а потім обполоснути під холодною проточною водою.

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