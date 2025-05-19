В какой воде лучше мыть овощи — в горячей или холодной — ответ

Мытье овощей. Фото: Freepik

Правила мытья овощей и зелени должен знать каждый, ведь это залог не только вкуса блюда, но и здоровья. Профессиональные повара советуют внимательно отнестись к этому банальному процессу.

ТСН.ua поделились делится советами.

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Как правильно мыть овощи и зелень

Профессиональные повара не советуют использовать бытовые моющие средства или мыло, а вот щетка или жесткая губка должна быть.

Овощи — картофель, редьку, морковь, свеклу — сначала стоит немного подержать в теплой воде, чтобы легче сошла земля. Затем овощи следует тщательно почистить щеткой и промыть под проточной водой.

Капусту следует очистить от верхнего слоя листьев, а уже потом промывать под краном, используя едва теплую воду. Цветную капусту лучше разделить на соцветия, убрать поврежденные или потемневшие части, а затем промыть в прохладной воде.

Зелень — зеленый лук, укроп, петрушка, кинза, щавель, салат — сначала надо перебирать и удалить корешки, испорченные или пожелтевшие листья. После этого зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, а затем ополоснуть под холодной проточной водой.

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