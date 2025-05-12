Як обрати справжню каву — корисні поради

Кава. Фото: Freepik

Знайти дійсно смачну каву в супермаркеті — справа непроста, але цілком можлива. Головне не вірити лише маркетинговим обіцянкам про "неперевершений аромат і смак", а знати кілька важливих критеріїв вибору.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media розповідає важливі поради при виборі кави.

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Зернова краще, ніж мелена

Хоч мелена кава й здається зручною, її аромат швидко втрачається. Все через те, що після помелу кавові олії, які відповідають за смак, починають випаровуватись. Якщо хочете насичений і яскравий напій, краще купуйте каву в зернах і меліть її безпосередньо перед заварюванням.

Клапан дегазації на упаковці

Маленький круглий клапан із дірочками на упаковці — знак якості. Він дозволяє виходити вуглекислому газу, який виділяється після обсмажування, і свідчить, що каву пакували свіжою. Якщо клапана немає, то існує ризик, що зерна вже втратили частину аромату.

Обсмажування під метод заварювання

Різні методи приготування кави вимагають різного обсмажування. Так, світле обсмажування із фруктовими нотками ідеальне для фільтра, пуровера або крапельної кавоварки. Темне обсмажування із глибоким смаком краще пасує для еспресо, турки або френч-преса. А ось середній рівень — найбільш універсальний.

Чашка кави. Фото: Freepik

Дата обсмажування

Обов'язково звертайте увагу на цей ключовий показник. Найкраще пити каву через 7–30 днів після обсмажування. Якщо дата на пакуванні — стара, кава вже втратила частину аромату. Обирайте продукцію з точною датою обсмажування, а не лише загальним терміном придатності.

Напис на упаковці — не гарантія смаку

Надпис на пакуванні не завжди означає, що кава буде смачною. Смак і аромат залежать від регіону вирощування, способу обробки, висоти плантацій та свіжості врожаю. Кращий вибір — кава зі згадкою конкретної країни (наприклад, Ефіопія, Кенія, Колумбія) і зазначеним методом обробки (митий, натуральний, honey).

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