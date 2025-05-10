Що додати до кави для кращого смаку — порада

Чашка з кавою. Фото: Freepik

Якщо традиційна ранкова кава вже не приносить задоволення, варто додати до неї несподіваний інгредієнт — сир. Це незвичне поєднання набирає популярності, зокрема у північних країнах, де його цінують за глибокий смак і цікаву текстуру.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати цей напій та у чому його особливості.

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На перший погляд, така комбінація здається дивною, але спробувати її варто обов'язково. Сир надає напою м'якості, балансує гіркоту й створює новий, багатогранний смак.

Найчастіше для приготування такого напою використовують крем-сир, адже його ніжна текстура ідеально поєднується з ароматною кавою. Але, наприклад, у Швеції популярний сир кафеост, який вбирає в себе кавовий аромат і смак, перетворюючись на смачний десерт.

Спосіб приготування

Для приготування знадобляться кава, крем-сир і нежирні вершки.

Вершки злегка підігріти, додати до них крем-сир та перемішати до однорідності. Приготуйте каву зручним для вас способом та влийте до сирної маси.

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