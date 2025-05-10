Что добавить к кофе для лучшего вкуса — совет

Чашка с кофе. Фото: Freepik

Если традиционный утренний кофе уже не приносит удовольствия, стоит добавить к нему неожиданный ингредиент — сыр. Это необычное сочетание набирает популярность, в частности в северных странах, где его ценят за глубокий вкус и интересную текстуру.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить этот напиток и в чем его особенности.

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Тонкости приготовления кофе с сыром

На первый взгляд, такая комбинация кажется странной, но попробовать ее стоит обязательно. Сыр придает напитку мягкость, балансирует горечь и создает новый, многогранный вкус.

Чаще всего для приготовления такого напитка используют крем-сыр, ведь его нежная текстура идеально сочетается с ароматным кофе. Но, например, в Швеции популярен сыр кафеост, который впитывает в себя кофейный аромат и вкус, превращаясь во вкусный десерт.

Способ приготовления

Для приготовления понадобятся кофе, крем-сыр и нежирные сливки.

Сливки слегка подогреть, добавить к ним крем-сыр и перемешать до однородности. Приготовьте кофе удобным для вас способом и влейте в творожную массу.

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