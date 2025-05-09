Як приготувати домашній лимонад з бузку — рецепт

Домашній лимонад з бузку. Фото: скриншот

Мало хто знає, але бузок може не лише тішити нас приємним ароматом та гарним виглядом, а й своїми смаковими якостями. Лимонад з цієї квітки виходить дуже освіжаючим та має особливий смак.

Рецептом поділилася блогерка Aleksandra Wiwer в Instagram.

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Вам знадобиться:

бузок — 100 г;

мед — 50 мл;

лимон — 1 шт.;

вода — 1 л.

Спосіб приготування

Для початку необхідно зібрати квіти. Найкраще це робити у сухий день та подалі від дороги.

Приготування лимонаду з бузку. Фото: скриншот

Квіти висипати у пляшку. Додати до бузку мед, половину лимона та лимонний сік з другої половинки. Залити водою, але так, щоб у місткості залишилося ще трохи місця для ферментації.

Закрити пляшку та добре стряхнути її, щоб усі інгредієнти поєдналися між собою. Залишити лимонад на 7 днів при кімнатній температурі, щодня збовтуючи пляшку.

Готовий лимонад. Фото: скриншот

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