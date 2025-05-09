Як приготувати домашній лимонад з бузку — рецепт

Домашній лимонад з бузку — кращий освіжаючий напій
Мало хто знає, але бузок може не лише тішити нас приємним ароматом та гарним виглядом, а й своїми смаковими якостями. Лимонад з цієї квітки виходить дуже освіжаючим та має особливий смак.
Рецептом поділилася блогерка Aleksandra Wiwer в Instagram.
Вам знадобиться:
- бузок — 100 г;
- мед — 50 мл;
- лимон — 1 шт.;
- вода — 1 л.
Спосіб приготування
Для початку необхідно зібрати квіти. Найкраще це робити у сухий день та подалі від дороги.
Квіти висипати у пляшку. Додати до бузку мед, половину лимона та лимонний сік з другої половинки. Залити водою, але так, щоб у місткості залишилося ще трохи місця для ферментації.
Закрити пляшку та добре стряхнути її, щоб усі інгредієнти поєдналися між собою. Залишити лимонад на 7 днів при кімнатній температурі, щодня збовтуючи пляшку.
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