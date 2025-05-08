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Вітамінний смузі для ідеальної фігури від Євгена Клопотенка

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Дата публікації: 8 травня 2025 18:19
Зелений смузі з яблуком і селерою — рецепт Євгена Клопотенка
Зелений смузі. Фото: Freepik

Смузі не лише заряджає енергією, а й допомагає підтримувати форму. Смачний та освіжаючий напій, сповнений корисними компонентами, стане чудовим доповненням до будь-якого раціону.

Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Вам знадобиться:

  • стебла селери — 200 г;
  • бейбі шпинат (або звичайний шпинат) — 1 уп.;
  • зелене яблуко — 1 шт.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • банан — 1 шт.;
  • мед — 1 ст. л. (за бажанням);
  • корінь імбиру;
  • холодна питна вода — 160-200 мл.

Спосіб приготування

Овочі та фрукти ретельно помити. Яблучка очистити від насіння та нарізати на шматочки разом з іншими інгредієнтами. Від кореня імбиру відріжте маленький шматочок приблизно 1 см та очистіть від шкірки.

У чашу блендера помістить селеру, яблука, банан, шпинат та імбир. Подрібніть усі інгредієнти до однорідної маси.

До фруктового смузі додайте лимонний сік, мед за бажанням та воду. Готовий смузі подавати у високій склянці, попередньо охолодивши.

Зелений смузі з яблуком і селерою - рецепт Клопотенка
Зелений смузі від Євгена Клопотенка. Фото: klopotenko.com

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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