Зелений смузі з яблуком і селерою — рецепт Євгена Клопотенка

Зелений смузі. Фото: Freepik

Смузі не лише заряджає енергією, а й допомагає підтримувати форму. Смачний та освіжаючий напій, сповнений корисними компонентами, стане чудовим доповненням до будь-якого раціону.

Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Вам знадобиться:

стебла селери — 200 г;

бейбі шпинат (або звичайний шпинат) — 1 уп.;

зелене яблуко — 1 шт.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

банан — 1 шт.;

мед — 1 ст. л. (за бажанням);

корінь імбиру;

холодна питна вода — 160-200 мл.

Спосіб приготування

Овочі та фрукти ретельно помити. Яблучка очистити від насіння та нарізати на шматочки разом з іншими інгредієнтами. Від кореня імбиру відріжте маленький шматочок приблизно 1 см та очистіть від шкірки.

У чашу блендера помістить селеру, яблука, банан, шпинат та імбир. Подрібніть усі інгредієнти до однорідної маси.

До фруктового смузі додайте лимонний сік, мед за бажанням та воду. Готовий смузі подавати у високій склянці, попередньо охолодивши.

Зелений смузі від Євгена Клопотенка. Фото: klopotenko.com

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