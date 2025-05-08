Зелений смузі з яблуком і селерою — рецепт Євгена Клопотенка

Вітамінний смузі для ідеальної фігури від Євгена Клопотенка
Смузі не лише заряджає енергією, а й допомагає підтримувати форму. Смачний та освіжаючий напій, сповнений корисними компонентами, стане чудовим доповненням до будь-якого раціону.
Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Вам знадобиться:
- стебла селери — 200 г;
- бейбі шпинат (або звичайний шпинат) — 1 уп.;
- зелене яблуко — 1 шт.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- банан — 1 шт.;
- мед — 1 ст. л. (за бажанням);
- корінь імбиру;
- холодна питна вода — 160-200 мл.
Спосіб приготування
Овочі та фрукти ретельно помити. Яблучка очистити від насіння та нарізати на шматочки разом з іншими інгредієнтами. Від кореня імбиру відріжте маленький шматочок приблизно 1 см та очистіть від шкірки.
У чашу блендера помістить селеру, яблука, банан, шпинат та імбир. Подрібніть усі інгредієнти до однорідної маси.
До фруктового смузі додайте лимонний сік, мед за бажанням та воду. Готовий смузі подавати у високій склянці, попередньо охолодивши.
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