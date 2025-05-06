Як приготувати апельсиновий сік вдома — рецепт

Домашній апельсиновий сік. Фото: скриншот

З настанням тепла хочеться освіжитися прохолодними напоями, і цей рецепт стане у нагоді. Лише з трьох апельсинів виходить цілих 6 літрів освіжаючого напою.

Рецептом поділилися "Смачно тут".

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

апельсини — 3 шт.;

цукор — 350 г;

лимонна кислота — 2 ст. л.;

кип'ячена вода — 5,5 л.

Спосіб приготування

Апельсини попередньо ретельно помити та залишити у холодильнику або морозильній камері на ніч для того, щоб вони не давали гірчинку.

Нарізка апельсинів. Фото: скриншот

Нарізати апельсин довільними шматочками та перемолоти за допомогою блендера або м'ясорубки. Якщо апельсин заморожений, можна натерти його на терці.

Перемелений апельсин. Фото: скриншот

Перемелені апельсини викласти у велику місткість — каструлю або банку, та залити 2 л кип'яченої води. Отриманий концентрат перемішати та залишити у холодильнику приблизно на 2 години.

Після охолодження концентрат процідити в іншу місткість через марлю. З м'якоті, яка залишилася на марлі, ретельно відтиснути залишки соку. До процідженого соку додати цукор та лимонну кислоту. Ретельно перемішати до розчинення цукру.

Приготування соку. Фото: скриншот

Розлити концентрат у зручну тару порівну та розбавити кип'яченою водою, що залишилася. Сік краще смакуватиме охолодженим.

Готовий апельсиновий сік. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали як приготувати малосольні огірки лише за 10 хвилин.

Окрім того, пропонуємо простий рецепт домашнього паштету в духовці.

А також дізнайтеся, як легко зробити крем-сир вдома лише з одного інгредієнта.