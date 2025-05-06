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Домашній апельсиновий сік — 6 літрів напою з 3 апельсинів

6 травня 2025 18:13
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати апельсиновий сік вдома — рецепт
Домашній апельсиновий сік. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

З настанням тепла хочеться освіжитися прохолодними напоями, і цей рецепт стане у нагоді. Лише з трьох апельсинів виходить цілих 6 літрів освіжаючого напою.

Рецептом поділилися "Смачно тут".

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Вам знадобиться:

  • апельсини — 3 шт.;
  • цукор — 350 г;
  • лимонна кислота — 2 ст. л.;
  • кип'ячена вода — 5,5 л.

Спосіб приготування

Апельсини попередньо ретельно помити та залишити у холодильнику або морозильній камері на ніч для того, щоб вони не давали гірчинку.

Апельсиновий сік з 3 апельсинів - рецепт
Нарізка апельсинів. Фото: скриншот

Нарізати апельсин довільними шматочками та перемолоти за допомогою блендера або м'ясорубки. Якщо апельсин заморожений, можна натерти його на терці.

Апельсиновий сік в домашніх умовах - рецепт з 3 апельсинів
Перемелений апельсин. Фото: скриншот

Перемелені апельсини викласти у велику місткість — каструлю або банку, та залити 2 л кип'яченої води. Отриманий концентрат перемішати та залишити у холодильнику приблизно на 2 години.

Після охолодження концентрат процідити в іншу місткість через марлю. З м'якоті, яка залишилася на марлі, ретельно відтиснути залишки соку. До процідженого соку додати цукор та лимонну кислоту. Ретельно перемішати до розчинення цукру.

Сік з апельсину в домашніх умовах - спосіб приготування
Приготування соку. Фото: скриншот

Розлити концентрат у зручну тару порівну та розбавити кип'яченою водою, що залишилася. Сік краще смакуватиме охолодженим.

Апельсиновий напій вдома з 3 апельсинів - як зробити
Готовий апельсиновий сік. Фото: скриншот

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