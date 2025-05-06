Як приготувати апельсиновий сік вдома — рецепт

Домашній апельсиновий сік — 6 літрів напою з 3 апельсинів
З настанням тепла хочеться освіжитися прохолодними напоями, і цей рецепт стане у нагоді. Лише з трьох апельсинів виходить цілих 6 літрів освіжаючого напою.
Рецептом поділилися "Смачно тут".
Вам знадобиться:
- апельсини — 3 шт.;
- цукор — 350 г;
- лимонна кислота — 2 ст. л.;
- кип'ячена вода — 5,5 л.
Спосіб приготування
Апельсини попередньо ретельно помити та залишити у холодильнику або морозильній камері на ніч для того, щоб вони не давали гірчинку.
Нарізати апельсин довільними шматочками та перемолоти за допомогою блендера або м'ясорубки. Якщо апельсин заморожений, можна натерти його на терці.
Перемелені апельсини викласти у велику місткість — каструлю або банку, та залити 2 л кип'яченої води. Отриманий концентрат перемішати та залишити у холодильнику приблизно на 2 години.
Після охолодження концентрат процідити в іншу місткість через марлю. З м'якоті, яка залишилася на марлі, ретельно відтиснути залишки соку. До процідженого соку додати цукор та лимонну кислоту. Ретельно перемішати до розчинення цукру.
Розлити концентрат у зручну тару порівну та розбавити кип'яченою водою, що залишилася. Сік краще смакуватиме охолодженим.
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