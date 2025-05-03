Домашній паштет з печінкою та м'ясом у духовці — рецепт

М'ясний паштет. Фото: subota.online

Приготувати вишуканий м'ясний паштет вдома насправді легше, ніж здається на перший погляд. Він виходить насиченим за смаками та ніжний за текстурою, і точно перевершить будь-який магазинний.

Рецептом ділиться "Субота".

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Вам знадобиться:

свиняча печінка — 500 г;

м'ясо (свинина або курятина) — 500 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

вершкове масло — 100 г;

лавровий лист — 6–7 шт.;

сіль, перець, спеції за смаком;

Спосіб приготування

Печінку попередньо замочити у холодній воді для того, щоб вийшла кров та зникла гірчинка. Після чого нарізати її середніми шматочками.

М'ясо очистити від шкірки, зайвого жиру та плівок й також нарізати на шматочки. За допомогою блендера перебити м'ясо та печінку разом до однорідної маси.

Овочі очистити та порізати довільними шматочками. Після чого також подрібнити за допомогою блендера. Додати овочеву суміш до м'ясної. Вершкове масло розтопити та влити у паштет. Додати сіль, перець та улюблені спеції й все ретельно перемішати.

Форму для запікання викласти пергаментом так, щоб він закривав краї, а також залишити відступ для того, щоб накрити паштет зверху. Влити у форму м'ясну суміш, викласти зверху лавровий лист та накрити пергаментом.

Випікати паштет у розігрітій до 180 градусів духовці 60-70 хвилин. За 10 хвилин до готовності зняти верхній шар паперу, щоб паштет мав рум'яну скоринку зверху.

Після приготування паштет залишити охолонути — спершу при кімнатній температурі, а після у холодильнику на 2-3 години.

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