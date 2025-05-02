Як приготувати домашній майонез без яєць з яблуками — рецепт

Домашній майонез з яблуками. Фото: filizhanka.top

Не секрет, що домашній майонез виходить набагато кориснішим за магазинний. А з яблуками замість яєць цей соус буде мати особливий пікантний смак, який чудово пасує до весняних салатів та інших страв.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

яблука — 2 шт.

лимонний сік або яблучний оцет — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/3 ч. л.;

олія — 100 мл.

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати середніми шматочками. Помістити їх у поліетиленовий пакет, у якому зробити маленькі дірочки для виходу пари. Яблука запукати у пакеті в мікрохвильовці протягом 5 хвилин.

Запечені яблука. Фото: filizhanka.top

Готові яблука спершу трохи остудити, а після перебити у пюре за допомогою блендера.

Приготування яблучного майонезу. Фото: filizhanka.top

До яблучного пюре додати сіль, перець, цукор, гірчицю та лимонний сік (або яблучний оцет). Почати збивати блендером, поступово додаючи олію. Маса має вийти гладкою та однорідною.

Яблучний майонез потрібно зберігати у холодильнику. Також майте на увазі, що після охолодження він стає трохи густішим.

Готовий яблучний майонез. Фото: filizhanka.top

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