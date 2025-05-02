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Домашній майонез без яєць з яблуками — смачніше за магазинний

2 травня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати домашній майонез без яєць з яблуками — рецепт
Домашній майонез з яблуками. Фото: filizhanka.top
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Не секрет, що домашній майонез виходить набагато кориснішим за магазинний. А з яблуками замість яєць цей соус буде мати особливий пікантний смак, який чудово пасує до весняних салатів та інших страв.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 2 шт.
  • лимонний сік або яблучний оцет — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 1/3 ч. л.;
  • олія — 100 мл.

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати середніми шматочками. Помістити їх у поліетиленовий пакет, у якому зробити маленькі дірочки для виходу пари. Яблука запукати у пакеті в мікрохвильовці протягом 5 хвилин.

Яблучний майонез в домашніх умовах - як готувати
Запечені яблука. Фото: filizhanka.top

Готові яблука спершу трохи остудити, а після перебити у пюре за допомогою блендера.

Домашній майонез з яблуками - рецепт
Приготування яблучного майонезу. Фото: filizhanka.top

До яблучного пюре додати сіль, перець, цукор, гірчицю та лимонний сік (або яблучний оцет). Почати збивати блендером, поступово додаючи олію. Маса має вийти гладкою та однорідною.

Яблучний майонез потрібно зберігати у холодильнику. Також майте на увазі, що після охолодження він стає трохи густішим.

Домашній майонез без яєць з яблуками - спосіб приготування
Готовий яблучний майонез. Фото: filizhanka.top

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00:07 В України є надійний кіберзахист, — нардеп пояснив, який

1 травня

23:57 В Україні впроваджують Реєстр даних про депортованих дітей

23:52 Жорін пояснив, чому форсування Дніпра росіянами буде провальним

23:41 Після атаки окупантів на Запоріжжя зросла кількість постраждалих

22:56 Росіяни завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю — є загиблий

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