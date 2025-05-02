Как приготовить домашний майонез без яиц с яблоками — рецепт

Домашний майонез без яиц с яблоками — вкуснее магазинного
Не секрет, что домашний майонез получается намного полезнее магазинного. А с яблоками вместо яиц этот соус будет иметь особый пикантный вкус, который прекрасно подходит к весенним салатам и другим блюдам.
Рецептом делится Filizhanka.
Вам понадобится:
- яблоки — 2 шт.
- лимонный сок или яблочный уксус — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л;
- соль — 1 ч. л;
- сахар — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/3 ч. л.;
- растительное масло — 100 мл.
Способ приготовления
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать средними кусочками. Поместить их в полиэтиленовый пакет, в котором сделать маленькие дырочки для выхода пара. Яблоки запукать в пакете в микроволновке в течение 5 минут.
Готовые яблоки сначала немного остудить, а после перебить в пюре с помощью блендера.
К яблочному пюре добавить соль, перец, сахар, горчицу и лимонный сок (или яблочный уксус). Начать взбивать блендером, постепенно добавляя масло. Масса должна получиться гладкой и однородной.
Яблочный майонез нужно хранить в холодильнике. Также имейте в виду, что после охлаждения он становится немного гуще.
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