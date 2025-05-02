Как приготовить домашний майонез без яиц с яблоками — рецепт

Домашний майонез с яблоками. Фото: filizhanka.top

Не секрет, что домашний майонез получается намного полезнее магазинного. А с яблоками вместо яиц этот соус будет иметь особый пикантный вкус, который прекрасно подходит к весенним салатам и другим блюдам.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

яблоки — 2 шт.

лимонный сок или яблочный уксус — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л;

соль — 1 ч. л;

сахар — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1/3 ч. л.;

растительное масло — 100 мл.

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать средними кусочками. Поместить их в полиэтиленовый пакет, в котором сделать маленькие дырочки для выхода пара. Яблоки запукать в пакете в микроволновке в течение 5 минут.

Запеченные яблоки. Фото: filizhanka.top

Готовые яблоки сначала немного остудить, а после перебить в пюре с помощью блендера.

Приготовление яблочного майонеза. Фото: filizhanka.top

К яблочному пюре добавить соль, перец, сахар, горчицу и лимонный сок (или яблочный уксус). Начать взбивать блендером, постепенно добавляя масло. Масса должна получиться гладкой и однородной.

Яблочный майонез нужно хранить в холодильнике. Также имейте в виду, что после охлаждения он становится немного гуще.

Готовый яблочный майонез. Фото: filizhanka.top

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