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Чим замінити магазинний майонез — смачні альтернативи

8 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Чим замінити майонез у салатах і стравах — корисні альтернативи
Майонез. Фото: downshiftology.com
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Майонез — частий гість на столі в більшості українців, особливо у салатах та закусках, а іноді навіть у випічці. Але у магазині важко знайти цей соус з гарним складом, а приготувати його вдома теж буває ніколи. На щастя, є смачні та корисні альтернативи популярному соусу.

Новини.LIVE розповідає детальніше.

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Сметана

Найчастіше саме сметану використовують як замінник майонезу у стравах та салатах. Вона має таку ж консистенцію та чудово поєднується із багатьма продуктами. Але майте на увазі, що сметана має виражену кислинку, яку можна збалансувати за допомогою спецій.

Грецький йогурт

Ще одна корисна альтернатива майонезу — грецький йогурт. Цей кисломолочний продукт ідеально пасує як до салатів, так і до бутербродів, а ще містить багато білка. Додавайте смаку за допомогою спецій або гірчиці.

Авокадо

Цей фрукт вже давно завоював любов багатьох кухарів. Завдяки своїм кремовій консистенції пюре авокадо стане чудовим доповненням до зелених салатів, сендвічів та інших страв.

Хумус

Також чудовою веганською альтернативою стане хумус. Густий соус на основі бобових додасть стравам додаткової користі та зробить їх більш поживними.

Нагадаємо, ми розповідали, якими продуктами можна замінити насіння чіа.

А раніше ділилися порадою, чим замінити дорогу червону рибу для здорового раціону.

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