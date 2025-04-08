Чем заменить майонез в салатах и блюдах — полезные альтернативы

Майонез. Фото: downshiftology.com

Майонез — частый гость на столе у большинства украинцев, особенно в салатах и закусках, а иногда даже в выпечке. Но в магазине трудно найти этот соус с хорошим составом, а приготовить его дома тоже бывает некогда. К счастью, есть вкусные и полезные альтернативы популярному соусу.

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Чем заменить майонез

Сметана

Чаще всего именно сметану используют, как заменитель майонеза в блюдах и салатах. Она имеет такую же консистенцию и прекрасно сочетается со многими продуктами. Но имейте в виду, что сметана имеет выраженную кислинку, которую можно сбалансировать с помощью специй.

Греческий йогурт

Еще одна полезная альтернатива майонезу — греческий йогурт. Этот кисломолочный продукт идеально подходит как к салатам, так и к бутербродам, а еще содержит много белка. Добавляйте вкуса с помощью специй или горчицы.

Авокадо

Этот фрукт уже давно завоевал любовь многих поваров. Благодаря своим кремовой консистенции пюре авокадо станет отличным дополнением к зеленым салатам, сэндвичам и другим блюдам.

Хумус

Также отличной веганской альтернативой станет хумус. Густой соус на основе бобовых придаст блюдам дополнительную пользу и сделает их более питательными.

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