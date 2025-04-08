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Чем заменить магазинный майонез — вкусные альтернативы

8 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Чем заменить майонез в салатах и блюдах — полезные альтернативы
Майонез. Фото: downshiftology.com
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Майонез — частый гость на столе у большинства украинцев, особенно в салатах и закусках, а иногда даже в выпечке. Но в магазине трудно найти этот соус с хорошим составом, а приготовить его дома тоже бывает некогда. К счастью, есть вкусные и полезные альтернативы популярному соусу.

Новини.LIVE рассказывает подробнее.

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Чем заменить майонез

Сметана

Чаще всего именно сметану используют, как заменитель майонеза в блюдах и салатах. Она имеет такую же консистенцию и прекрасно сочетается со многими продуктами. Но имейте в виду, что сметана имеет выраженную кислинку, которую можно сбалансировать с помощью специй.

Греческий йогурт

Еще одна полезная альтернатива майонезу — греческий йогурт. Этот кисломолочный продукт идеально подходит как к салатам, так и к бутербродам, а еще содержит много белка. Добавляйте вкуса с помощью специй или горчицы.

Авокадо

Этот фрукт уже давно завоевал любовь многих поваров. Благодаря своим кремовой консистенции пюре авокадо станет отличным дополнением к зеленым салатам, сэндвичам и другим блюдам.

Хумус

Также отличной веганской альтернативой станет хумус. Густой соус на основе бобовых придаст блюдам дополнительную пользу и сделает их более питательными.

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23:55 Трамп объяснил, почему США не обсуждают тарифы с Россией

23:30 США начали прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе

23:26 Трамп выразил "недовольство" ударами РФ по Украине

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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