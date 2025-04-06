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Ці продукти замінять модне чіа — коштують копійки

6 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Чим замінити насіння чіа — бюджетна альтернатива
Насіння чіа. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Насіння чіа стало одним із найпопулярніших сучасних суперфудів — воно зустрічається у десертах, сніданках, салатах та навіть напоях. Але дозволити цей продукт можуть не всі. На щастя, існують більш бюджетні альтернативи.

Новини.LIVE розповідає, чим замінити чіа у раціоні.

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Чим замінити насіння чіа

Свою популярність насіння чіа здобуло завдяки своїм корисним властивостям. Воно містить велику кількість ферментів та клітковини, яка покращує роботу кишківника та насичує організм.

Знайти цей продукт у супермаркеті в наш час не проблема, щоправда, ціна іноді кусається. Але не варто засмучуватися, адже чіа легко замінити у раціоні вже знайомими нам продуктами за більш доступною ціною.

Наприклад, замість чіа можу придбати насіння льону. Воно коштує недорого, проте містить у собі джерело корисних компонентів — рослинний білок, клітковину, ферменти та корисні кислоти. Воно також сприяє гарній роботі ЖКТ і зниженню цукру в крові. А ще льон так само, як і чіа, у воді набухає та стає в'язким.

Ще одна альтернатива модному суперфуду — кунжут. Він також добре пасуватиме до салатів, десертів та інших страв. І найголовніше, даватиме організму корисні речовини — омега-3 та омега-6 жирні кислоти, кальцій та цинк.

Нагадаємо, ми розповідали, чим замінити дорогу червону рибу в раціоні.

А раніше ділилися рецептом корисних котлет від переможниці "Мастер Шеф".

Також дізнайтеся, як приготувати супердесерт з трьох інгредієнтів без шкоди для фігури.

лайфхаки здорове харчування корисні поради насіння чиа насіння льону
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00:11 Буданов розповів, яким чином працює ІПСО

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23:49 Українець Шевадзуцький дав бій дворазовому олімпійському чемпіону

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