Чем заменить семена чиа — бюджетная альтернатива

Семена чиа. Фото: Freepik

Семена чиа стали одним из самых популярных современных суперфудов — они встречаются в десертах, завтраках, салатах и даже напитках. Но позволить этот продукт могут не все. К счастью, существуют более бюджетные альтернативы.

Новини.LIVE рассказывает, чем заменить чиа в рационе.

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Чем заменить семена чиа

Свою популярность семена чиа получили благодаря своим полезным свойствам. Они содержат большое количество ферментов и клетчатки, которая улучшает работу кишечника и насыщает организм.

Найти этот продукт в супермаркете в наше время не проблема, правда, цена иногда кусается. Но не стоит расстраиваться, ведь чиа легко заменить в рационе уже знакомыми нам продуктами по более доступной цене.

Например, вместо чиа могу приобрести семена льна. Они стоят недорого, однако содержат в себе кладезь полезных компонентов — растительный белок, клетчатку, ферменты и полезные кислоты. Они также способствуют хорошей работе ЖКТ и снижению сахара в крови. А еще лен так же, как и чиа, в воде набухает и становится вязким.

Еще одна альтернатива модному суперфуду — кунжут. Он также хорошо подойдет к салатам, десертам и другим блюдам. И самое главное, будет давать организму полезные вещества — омега-3 и омега-6 жирные кислоты, кальций и цинк.

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