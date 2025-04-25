Три салати без майонезу — смачно і корисно для правильного харчування

Три рецепта салатів без майонеза — для правильно харчування
Ці три салати — ідеальне рішення для тих, хто дотримується правильного харчування. Без майонезу, з легкими соусами та корисними інгредієнтами — готуються за лічені хвилини й смакують як у ресторані.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Салат з сиром фета
Вам знадобиться:
- мікс салатів – 180 г;
- сир фета – 270 г;
- копчена курка – 100 г.
Для соусу:
- оливкова олія – 70 мл.;
- гірчиця французька – 1 ст. л.;
- соєвий соус – 1 ст. л.;
- кунжут – 2 ст. л.
Спосіб приготування
Змішати мікс салатів, нарізану фету та шматочки копченої курки.
Для соусу змішати олію, гірчицю, соєвий соус і кунжут. Заправити салат перед подачею.
Салат з перцем і курячим філе
Вам знадобиться:
- мікс салатів – 1 упаковка;
- куряче філе – 1 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- насіння гарбуза – 2 ст. л.
Для соусу:
- мед – 1 ст. л.;
- олія – 50 мл.;
- гостра гірчиця – 1 ч. л.;
- сік лимона – 2 ст. л.
Спосіб приготування
Підсмажити або відварити куряче філе, нарізати разом із перцем. Змішати з міксом салатів і насінням гарбуза.
Приготувати соус, з'єднавши мед, олію, гірчицю та лимонний сік. Полити салат перед подачею.
Салат з кукурудзою і сиром
Вам знадобиться:
- мікс салатів – 1 упаковка;
- огірок – 2 шт.;
- кукурудза – 100 г;
- твердий сир – 100 г.
Для соусу:
- оливкова олія – 70 мл.;
- лимонний сік – 2 ст. л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати огірки та сир, змішати з міксом салатів і кукурудзою.
Для заправки змішати олію, лимонний сік і соєвий соус. Заправити салат перед подачею.
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