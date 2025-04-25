Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Три рецепта салатів без майонеза — для правильно харчування arrow

Три рецепта салатів без майонеза — для правильно харчування

25 квітня 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Три салати без майонезу — смачно і корисно для правильного харчування
Овочевий салат. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці три салати — ідеальне рішення для тих, хто дотримується правильного харчування. Без майонезу, з легкими соусами та корисними інгредієнтами — готуються за лічені хвилини й смакують як у ресторані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

Реклама
Читайте також:

Салат з сиром фета

Салат з сиром фета
Салат з сиром фета. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

  • мікс салатів – 180 г;
  • сир фета – 270 г;
  • копчена курка – 100 г.

Для соусу:

  • оливкова олія – 70 мл.;
  • гірчиця французька – 1 ст. л.;
  • соєвий соус – 1 ст. л.;
  • кунжут – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати мікс салатів, нарізану фету та шматочки копченої курки.

Для соусу змішати олію, гірчицю, соєвий соус і кунжут. Заправити салат перед подачею.

Салат з перцем і курячим філе

Салат з перцем і курячим філе
Салат з перцем і курячим філе. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

  • мікс салатів – 1 упаковка;
  • куряче філе – 1 шт.;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • насіння гарбуза – 2 ст. л.

Для соусу:

  • мед – 1 ст. л.;
  • олія – 50 мл.;
  • гостра гірчиця – 1 ч. л.;
  • сік лимона – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Підсмажити або відварити куряче філе, нарізати разом із перцем. Змішати з міксом салатів і насінням гарбуза.

Приготувати соус, з'єднавши мед, олію, гірчицю та лимонний сік. Полити салат перед подачею.

Салат з кукурудзою і сиром

Салат з кукурудзою і сиром
Салат з кукурудзою і сиром. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

  • мікс салатів – 1 упаковка;
  • огірок – 2 шт.;
  • кукурудза – 100 г;
  • твердий сир – 100 г.

Для соусу:

  • оливкова олія – 70 мл.;
  • лимонний сік – 2 ст. л.;
  • соєвий соус – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати огірки та сир, змішати з міксом салатів і кукурудзою.

Для заправки змішати олію, лимонний сік і соєвий соус. Заправити салат перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

дієта овочі схуднення салат рецепти
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

22:27 Окупанти знищили базу медбатальйону Госпітальєри в Павлограді

22:15 Дизайн інтер’єру — чому кухня Кевіна Костнера підкорила експертів

22:08 Нардеп розкрив, чи можна закінчити війну без згоди України

21:51 Не з'явився на медкомісію за повісткою — рішення суду на Одещині

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

21:45 Трамп зробив заяву щодо підписання угоди про копалини

21:37 Зеленський анонсував зустрічі, які наблизять мир в Україні

21:35 Погода різко зміниться — чи очікувати похолодання на вихідних

21:05 Ціни на популярні ліки знизилися — чи відчули українці

20:51 Графіки відключень в Одесі — чого чекати одеситам завтра

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

22:27 Окупанти знищили базу медбатальйону Госпітальєри в Павлограді

22:15 Дизайн інтер’єру — чому кухня Кевіна Костнера підкорила експертів

22:08 Нардеп розкрив, чи можна закінчити війну без згоди України

21:51 Не з'явився на медкомісію за повісткою — рішення суду на Одещині

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

21:45 Трамп зробив заяву щодо підписання угоди про копалини

21:37 Зеленський анонсував зустрічі, які наблизять мир в Україні

21:35 Погода різко зміниться — чи очікувати похолодання на вихідних

21:05 Ціни на популярні ліки знизилися — чи відчули українці

20:51 Графіки відключень в Одесі — чого чекати одеситам завтра

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

19 квітня

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

16 квітня 2025

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар