Три салати без майонезу — смачно і корисно для правильного харчування

Овочевий салат. Фото: Freepik

Ці три салати — ідеальне рішення для тих, хто дотримується правильного харчування. Без майонезу, з легкими соусами та корисними інгредієнтами — готуються за лічені хвилини й смакують як у ресторані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

Реклама

Читайте також:

Салат з сиром фета

Салат з сиром фета. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

мікс салатів – 180 г;

сир фета – 270 г;

копчена курка – 100 г.

Для соусу:

оливкова олія – 70 мл.;

гірчиця французька – 1 ст. л.;

соєвий соус – 1 ст. л.;

кунжут – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати мікс салатів, нарізану фету та шматочки копченої курки.

Для соусу змішати олію, гірчицю, соєвий соус і кунжут. Заправити салат перед подачею.

Салат з перцем і курячим філе

Салат з перцем і курячим філе. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

мікс салатів – 1 упаковка;

куряче філе – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

насіння гарбуза – 2 ст. л.

Для соусу:

мед – 1 ст. л.;

олія – 50 мл.;

гостра гірчиця – 1 ч. л.;

сік лимона – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Підсмажити або відварити куряче філе, нарізати разом із перцем. Змішати з міксом салатів і насінням гарбуза.

Приготувати соус, з'єднавши мед, олію, гірчицю та лимонний сік. Полити салат перед подачею.

Салат з кукурудзою і сиром

Салат з кукурудзою і сиром. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам знадобиться:

мікс салатів – 1 упаковка;

огірок – 2 шт.;

кукурудза – 100 г;

твердий сир – 100 г.

Для соусу:

оливкова олія – 70 мл.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати огірки та сир, змішати з міксом салатів і кукурудзою.

Для заправки змішати олію, лимонний сік і соєвий соус. Заправити салат перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.