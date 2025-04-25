Три салата без майонеза — вкусно и полезно для правильного питания

Три рецепта салатов без майонеза — для правильно питания
Эти три салата — идеальное решение для тех, кто придерживается правильного питания. Без майонеза, с легкими соусами и полезными ингредиентами — готовятся за считанные минуты и на вкус как в ресторане.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Салат с сыром фета
Вам понадобится:
- микс салатов — 180 г;
- сыр фета — 270 г;
- копченая курица — 100 г.
Для соуса:
- оливковое масло — 70 мл;
- горчица французская — 1 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- кунжут — 2 ст. л.
Способ приготовления
Смешать микс салатов, нарезанную фету и кусочки копченой курицы.
Для соуса смешать масло, горчицу, соевый соус и кунжут. Заправить салат перед подачей.
Салат с перцем и куриным филе
Вам понадобится:
- микс салатов — 1 упаковка;
- куриное филе — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- семена тыквы — 2 ст. л.
Для соуса:
- мед — 1 ст. л.;
- масло — 50 мл;
- острая горчица — 1 ч. л.;
- сок лимона — 2 ст. л.
Способ приготовления
Поджарить или отварить куриное филе, нарезать вместе с перцем. Смешать с миксом салатов и семенами тыквы.
Приготовить соус, соединив мед, масло, горчицу и лимонный сок. Полить салат перед подачей.
Салат с кукурузой и сыром
Вам понадобится:
- микс салатов — 1 упаковка;
- огурец — 2 шт.;
- кукуруза — 100 г;
- твердый сыр — 100 г.
Для соуса:
- оливковое масло — 70 мл;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать огурцы и сыр, смешать с миксом салатов и кукурузой.
Для заправки смешать масло, лимонный сок и соевый соус. Заправить салат перед подачей.
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