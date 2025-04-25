Три салата без майонеза — вкусно и полезно для правильного питания

Овощной салат. Фото: Freepik

Эти три салата — идеальное решение для тех, кто придерживается правильного питания. Без майонеза, с легкими соусами и полезными ингредиентами — готовятся за считанные минуты и на вкус как в ресторане.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

Реклама

Читайте также:

Салат с сыром фета

Салат с сыром фета. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

микс салатов — 180 г;

сыр фета — 270 г;

копченая курица — 100 г.

Для соуса:

оливковое масло — 70 мл;

горчица французская — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

кунжут — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать микс салатов, нарезанную фету и кусочки копченой курицы.

Для соуса смешать масло, горчицу, соевый соус и кунжут. Заправить салат перед подачей.

Салат с перцем и куриным филе

Салат с перцем и куриным филе. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

микс салатов — 1 упаковка;

куриное филе — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

семена тыквы — 2 ст. л.

Для соуса:

мед — 1 ст. л.;

масло — 50 мл;

острая горчица — 1 ч. л.;

сок лимона — 2 ст. л.

Способ приготовления

Поджарить или отварить куриное филе, нарезать вместе с перцем. Смешать с миксом салатов и семенами тыквы.

Приготовить соус, соединив мед, масло, горчицу и лимонный сок. Полить салат перед подачей.

Салат с кукурузой и сыром

Салат с кукурузой и сыром. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

микс салатов — 1 упаковка;

огурец — 2 шт.;

кукуруза — 100 г;

твердый сыр — 100 г.

Для соуса:

оливковое масло — 70 мл;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать огурцы и сыр, смешать с миксом салатов и кукурузой.

Для заправки смешать масло, лимонный сок и соевый соус. Заправить салат перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.