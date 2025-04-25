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Три рецепта салатов без майонеза — для правильно питания

25 апреля 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Три салата без майонеза — вкусно и полезно для правильного питания
Овощной салат. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти три салата — идеальное решение для тех, кто придерживается правильного питания. Без майонеза, с легкими соусами и полезными ингредиентами — готовятся за считанные минуты и на вкус как в ресторане.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Салат с сыром фета

Салат з сиром фета
Салат с сыром фета. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

  • микс салатов — 180 г;
  • сыр фета — 270 г;
  • копченая курица — 100 г.

Для соуса:

  • оливковое масло — 70 мл;
  • горчица французская — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • кунжут — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать микс салатов, нарезанную фету и кусочки копченой курицы.

Для соуса смешать масло, горчицу, соевый соус и кунжут. Заправить салат перед подачей.

Салат с перцем и куриным филе

Салат з перцем і курячим філе
Салат с перцем и куриным филе. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

  • микс салатов — 1 упаковка;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • семена тыквы — 2 ст. л.

Для соуса:

  • мед — 1 ст. л.;
  • масло — 50 мл;
  • острая горчица — 1 ч. л.;
  • сок лимона — 2 ст. л.

Способ приготовления

Поджарить или отварить куриное филе, нарезать вместе с перцем. Смешать с миксом салатов и семенами тыквы.

Приготовить соус, соединив мед, масло, горчицу и лимонный сок. Полить салат перед подачей.

Салат с кукурузой и сыром

Салат з кукурудзою і сиром
Салат с кукурузой и сыром. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Вам понадобится:

  • микс салатов — 1 упаковка;
  • огурец — 2 шт.;
  • кукуруза — 100 г;
  • твердый сыр — 100 г.

Для соуса:

  • оливковое масло — 70 мл;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать огурцы и сыр, смешать с миксом салатов и кукурузой.

Для заправки смешать масло, лимонный сок и соевый соус. Заправить салат перед подачей.

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