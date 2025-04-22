Паштет на сніданок із великодніх яєць — готовий за 1 хвилину

Бутерброди з паштетом. Фото: smachnenke.com.ua

Залишилися варені яйця після Великодня? Не варто готувати з них одне й те саме. Спробуй простий паштет, який можна зробити буквально за хвилину. Ніжний, ароматний і ситний — ідеальний варіант для сніданку або перекусу, коли часу обмаль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

плавлений сирок — 1 шт.;

петрушка — до смаку;

майонез — 1–2 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний перець — до смаку;

чіабата — для подачі.

Спосіб приготування

Очистити варені яйця, нарізати на шматки. Помістити в чашу блендера разом із порізаним плавленим сирком, подрібненою петрушкою та майонезом.

Зелень та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і чорний перець за смаком. Збити до однорідної ніжної консистенції.

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Намастити паштет на скибочки чіабати. За бажанням доповнити скибочками свіжих овочів — наприклад, огірка. Подавати відразу.

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