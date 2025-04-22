Паштет на сніданок із великодніх яєць — готовий за 1 хвилину

Паштет на сніданок з варених яєць, які залишилися з Великодня
Залишилися варені яйця після Великодня? Не варто готувати з них одне й те саме. Спробуй простий паштет, який можна зробити буквально за хвилину. Ніжний, ароматний і ситний — ідеальний варіант для сніданку або перекусу, коли часу обмаль.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- петрушка — до смаку;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний перець — до смаку;
- чіабата — для подачі.
Спосіб приготування
Очистити варені яйця, нарізати на шматки. Помістити в чашу блендера разом із порізаним плавленим сирком, подрібненою петрушкою та майонезом.
Додати сіль і чорний перець за смаком. Збити до однорідної ніжної консистенції.
Намастити паштет на скибочки чіабати. За бажанням доповнити скибочками свіжих овочів — наприклад, огірка. Подавати відразу.
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