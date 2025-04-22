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Паштет на сніданок з варених яєць, які залишилися з Великодня

22 квітня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Паштет на сніданок із великодніх яєць — готовий за 1 хвилину
Бутерброди з паштетом. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Залишилися варені яйця після Великодня? Не варто готувати з них одне й те саме. Спробуй простий паштет, який можна зробити буквально за хвилину. Ніжний, ароматний і ситний — ідеальний варіант для сніданку або перекусу, коли часу обмаль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • петрушка — до смаку;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний перець — до смаку;
  • чіабата — для подачі.

Спосіб приготування

Очистити варені яйця, нарізати на шматки. Помістити в чашу блендера разом із порізаним плавленим сирком, подрібненою петрушкою та майонезом.

паштет на сніданок з варених яєць, які залишилися з Великодня
Зелень та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і чорний перець за смаком. Збити до однорідної ніжної консистенції.

паштет на сніданок з варених яєць
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Намастити паштет на скибочки чіабати. За бажанням доповнити скибочками свіжих овочів — наприклад, огірка. Подавати відразу.

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03:26 "Азов" шукає вибухотехніків — обіцяють високу зарплату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:34 У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Одесі

02:30 Кому потрібно стати на військовий облік терміново, інакше штраф

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