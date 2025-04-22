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Паштет на завтрак из вареных яиц, которые остались с Пасхи

22 апреля 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Паштет на завтрак из пасхальных яиц — готов за 1 минуту
Бутерброды с паштетом. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Остались вареные яйца после Пасхи? Не стоит готовить из них одно и то же. Попробуй простой паштет, который можно сделать буквально за минуту. Нежный, ароматный и сытный — идеальный вариант для завтрака или перекуса, когда времени в обрез.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • петрушка — по вкусу;
  • майонез — 1-2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • чиабатта — для подачи.

Способ приготовления

Очистить вареные яйца, нарезать на куски. Поместить в чашу блендера вместе с порезанным плавленым сыром, измельченной петрушкой и майонезом.

паштет на сніданок з варених яєць, які залишилися з Великодня
Зелень и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль и черный перец по вкусу. Взбить до однородной нежной консистенции.

паштет на сніданок з варених яєць
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Намазать паштет на ломтики чиабатты. По желанию дополнить ломтиками свежих овощей - например, огурца. Подавать сразу же.

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06:25 Украинцев порадовали теплом — прогноз погоды на сегодня

06:10 Что делать, если на пенсионный счет наложили арест

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:01 Клиентов Ощадбанка предупредили о "чужих смс" — что надо знать

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