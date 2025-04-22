Паштет на завтрак из пасхальных яиц — готов за 1 минуту

Паштет на завтрак из вареных яиц, которые остались с Пасхи
Остались вареные яйца после Пасхи? Не стоит готовить из них одно и то же. Попробуй простой паштет, который можно сделать буквально за минуту. Нежный, ароматный и сытный — идеальный вариант для завтрака или перекуса, когда времени в обрез.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- петрушка — по вкусу;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- чиабатта — для подачи.
Способ приготовления
Очистить вареные яйца, нарезать на куски. Поместить в чашу блендера вместе с порезанным плавленым сыром, измельченной петрушкой и майонезом.
Добавить соль и черный перец по вкусу. Взбить до однородной нежной консистенции.
Намазать паштет на ломтики чиабатты. По желанию дополнить ломтиками свежих овощей - например, огурца. Подавать сразу же.
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