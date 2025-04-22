Паштет на завтрак из пасхальных яиц — готов за 1 минуту

Бутерброды с паштетом. Фото: smachnenke.com.ua

Остались вареные яйца после Пасхи? Не стоит готовить из них одно и то же. Попробуй простой паштет, который можно сделать буквально за минуту. Нежный, ароматный и сытный — идеальный вариант для завтрака или перекуса, когда времени в обрез.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

плавленый сырок — 1 шт.;

петрушка — по вкусу;

майонез — 1-2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

чиабатта — для подачи.

Способ приготовления

Очистить вареные яйца, нарезать на куски. Поместить в чашу блендера вместе с порезанным плавленым сыром, измельченной петрушкой и майонезом.

Зелень и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль и черный перец по вкусу. Взбить до однородной нежной консистенции.

Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Намазать паштет на ломтики чиабатты. По желанию дополнить ломтиками свежих овощей - например, огурца. Подавать сразу же.

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