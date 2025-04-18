смачний та лінивий рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин

Лаваш на сніданок. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Швидкий і смачний сніданок для тих, хто хоче почати день без зайвих зусиль. Лаваш, сир, ковбаса та яйця — і за 15 хвилин ви насолоджуєтеся смачною стравою.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

лаваш — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сир — 100 г;

ковбаса — 100 г;

помідор (або солоний огірець) — 60 г;

сіль, чорний перець — за смаком;

кунжут — за бажанням.

Спосіб приготування

З лаваша вирізати дві коржі, діаметр яких відповідає діаметру сковороди.

Ковбаса та помідори. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Сир натерти на тертці, помідор і ковбасу (або інший м'ясний продукт) нарізати кубиками.

Лаваш та кастрюля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти одну корж на сковороду, рівномірно розподілити половину сиру. Яйця збити виделкою, посолити за смаком (залежно від солоності сиру). Вилити яйця на корж. Зверху викласти ковбасу, помідори та другу частину сиру.

Начинка з ковбаси. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Накрити все другою коржою, трохи притиснути і залишити жаритися під кришкою 5 хвилин.

Приготування сніданку. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

За бажанням можна змастити корж зверху залишком яйця або водою і посипати кунжутом. Через 5 хвилин перевернути корж і смажити ще 4–5 хвилин під кришкою.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.