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Смачний та лінивий рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин

18 квітня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Смачний та лінивий рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин
Лаваш на сніданок. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Швидкий і смачний сніданок для тих, хто хоче почати день без зайвих зусиль. Лаваш, сир, ковбаса та яйця — і за 15 хвилин ви насолоджуєтеся смачною стравою. 

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • лаваш — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сир — 100 г;
  • ковбаса — 100 г;
  • помідор (або солоний огірець) — 60 г;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • кунжут — за бажанням.

Спосіб приготування

З лаваша вирізати дві коржі, діаметр яких відповідає діаметру сковороди.

смачний та лінивий рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин
Ковбаса та помідори. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Сир натерти на тертці, помідор і ковбасу (або інший м'ясний продукт) нарізати кубиками.

смачний рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин
Лаваш та кастрюля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти одну корж на сковороду, рівномірно розподілити половину сиру. Яйця збити виделкою, посолити за смаком (залежно від солоності сиру). Вилити яйця на корж. Зверху викласти ковбасу, помідори та другу частину сиру.

лінивий рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин
Начинка з ковбаси. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Накрити все другою коржою, трохи притиснути і залишити жаритися під кришкою 5 хвилин.

смачний та лінивий рецепт з лаваша на сніданок
Приготування сніданку. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

За бажанням можна змастити корж зверху залишком яйця або водою і посипати кунжутом. Через 5 хвилин перевернути корж і смажити ще 4–5 хвилин під кришкою.

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