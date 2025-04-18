Вкусный и ленивый рецепт из лаваша на завтрак за 15 минут
Быстрый и вкусный завтрак для тех, кто хочет начать день без лишних усилий. Лаваш, сыр, колбаса и яйца — и за 15 минут вы наслаждаетесь вкусным блюдом.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- колбаса — 100 г;
- помидор (или соленый огурец) — 60 г;
- соль, черный перец — по вкусу;
- кунжут — по желанию.
Способ приготовления
Из лаваша вырезать две лепешки, диаметр которых соответствует диаметру сковороды.
Сыр натереть на терке, помидор и колбасу (или другой мясной продукт) нарезать кубиками.
Выложить одну лепешку на сковороду, равномерно распределить половину сыра. Яйца взбить вилкой, посолить по вкусу (в зависимости от солености сыра). Вылить яйца на лепешку. Сверху выложить колбасу, помидоры и вторую часть сыра.
Накрыть все второй лепешкой, немного прижать и оставить жариться под крышкой 5 минут.
По желанию можно смазать лепешку сверху остатком яйца или водой и посыпать кунжутом. Через 5 минут перевернуть корж и жарить еще 4-5 минут под крышкой.
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