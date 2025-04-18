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Вкусный и ленивый рецепт из лаваша на завтрак за 15 минут

18 апреля 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Вкусный и ленивый рецепт из лаваша на завтрак за 15 минут
Лаваш на завтрак. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Быстрый и вкусный завтрак для тех, кто хочет начать день без лишних усилий. Лаваш, сыр, колбаса и яйца — и за 15 минут вы наслаждаетесь вкусным блюдом.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • лаваш — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • колбаса — 100 г;
  • помидор (или соленый огурец) — 60 г;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • кунжут — по желанию.

Способ приготовления

Из лаваша вырезать две лепешки, диаметр которых соответствует диаметру сковороды.

смачний та лінивий рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин
Колбаса и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сыр натереть на терке, помидор и колбасу (или другой мясной продукт) нарезать кубиками.

смачний рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин
Лаваш и кастрюля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить одну лепешку на сковороду, равномерно распределить половину сыра. Яйца взбить вилкой, посолить по вкусу (в зависимости от солености сыра). Вылить яйца на лепешку. Сверху выложить колбасу, помидоры и вторую часть сыра.

лінивий рецепт з лаваша на сніданок за 15 хвилин
Начинка из колбасы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Накрыть все второй лепешкой, немного прижать и оставить жариться под крышкой 5 минут.

смачний та лінивий рецепт з лаваша на сніданок
Приготовление завтрака. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

По желанию можно смазать лепешку сверху остатком яйца или водой и посыпать кунжутом. Через 5 минут перевернуть корж и жарить еще 4-5 минут под крышкой.

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