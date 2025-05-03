Домашний паштет с печенью и мясом в духовке — рецепт

Мясной паштет из мяса. Фото: subota.online

Приготовить изысканный мясной паштет дома на самом деле легче, чем кажется на первый взгляд. Он получается насыщенным по вкусам и нежным по текстуре, и точно превзойдет любой магазинный.

Рецептом делится "Суббота".

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Вам понадобится:

свиная печень — 500 г;

мясо (свинина или курятина) — 500 г;

лук — 2 шт;

морковь — 1 шт;

сливочное масло — 100 г;

лавровый лист — 6-7 шт;

соль, перец, специи по вкусу;

Способ приготовления

Печень предварительно замочить в холодной воде для того, чтобы вышла кровь и исчезла горчинка. После чего нарезать ее средними кусочками.

Мясо очистить от кожуры, лишнего жира и пленок и также нарезать на кусочки. С помощью блендера перебить мясо и печень вместе до однородной массы.

Овощи очистить и порезать произвольными кусочками. После чего также измельчить с помощью блендера. Добавить овощную смесь к мясной. Сливочное масло растопить и влить в паштет. Добавить соль, перец и любимые специи и все тщательно перемешать.

Форму для запекания выложить пергаментом так, чтобы он закрывал края, а также оставить отступ для того, чтобы накрыть паштет сверху. Влить в форму мясную смесь, выложить сверху лавровый лист и накрыть пергаментом.

Выпекать паштет в разогретой до 180 градусов духовке 60-70 минут. За 10 минут до готовности снять верхний слой бумаги, чтобы паштет имел румяную корочку сверху.

После приготовления паштет оставить остыть — сначала при комнатной температуре, а после в холодильнике на 2-3 часа.

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