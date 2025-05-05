Як приготувати малосольні огірки за 10 хвилин — швидкий рецепт

Малосольні огірки за 10 хвилин — секретний рецепт від шефа
Приготувати насичені та смачні малосольні огірки насправді можна лише за 10 хвилин. Досвідчена шеф-кухарка Валентина Кущ розкрила свій секретний рецепт, який має бути під рукою в кожної господині.
Рецептом кулінарка поділилася в Instagram.
Вам знадобиться:
- огірки — 1 кг;
- кріп (ще можна додати петрушку, кінзу або тархун);
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- часник — 5 зубчиків;
- чилі за бажанням.
- олія (соняшникова або кунжутна) на смак.
Спосіб приготування
Огірки ретельно помити та нарізати на чотири частини. Якщо хочете, щоб вони вийшли більш хрумкі, то замочіть їх на декілька годин у холодній воді.
Зелень та часник подрібнити. Перець чилі нарізати.
Змішати усі інгредієнти між собою та залишити настоюватися мінімум на 10 хвилин, а краще на 4-6 годин для більш насиченого смаку.
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