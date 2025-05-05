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Малосольні огірки за 10 хвилин — секретний рецепт від шефа

5 травня 2025 22:07
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати малосольні огірки за 10 хвилин — швидкий рецепт
Малосольні огірки. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Приготувати насичені та смачні малосольні огірки насправді можна лише за 10 хвилин. Досвідчена шеф-кухарка Валентина Кущ розкрила свій секретний рецепт, який має бути під рукою в кожної господині.

Рецептом кулінарка поділилася в Instagram.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 1 кг;
  • кріп (ще можна додати петрушку, кінзу або тархун);
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яблучний оцет — 1 ст. л.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • чилі за бажанням.
  • олія (соняшникова або кунжутна) на смак.

Спосіб приготування

Огірки ретельно помити та нарізати на чотири частини. Якщо хочете, щоб вони вийшли більш хрумкі, то замочіть їх на декілька годин у холодній воді.

Малосольні огірки - швидкий рецепт
Нарізані огірки. Фото: скриншот

Зелень та часник подрібнити. Перець чилі нарізати.

Малосольні огірки за 10 хвилин - як приготувати
Підготовка інгредієнтів. Фото: скриншот

Змішати усі інгредієнти між собою та залишити настоюватися мінімум на 10 хвилин, а краще на 4-6 годин для більш насиченого смаку.

Малосольні огірки за 10 хвилин - рецепт
Готові малосольні огірки. Фото: скриншот

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