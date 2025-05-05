Як приготувати малосольні огірки за 10 хвилин — швидкий рецепт

Малосольні огірки. Фото: скриншот

Приготувати насичені та смачні малосольні огірки насправді можна лише за 10 хвилин. Досвідчена шеф-кухарка Валентина Кущ розкрила свій секретний рецепт, який має бути під рукою в кожної господині.

Рецептом кулінарка поділилася в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

огірки — 1 кг;

кріп (ще можна додати петрушку, кінзу або тархун);

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

часник — 5 зубчиків;

чилі за бажанням.

олія (соняшникова або кунжутна) на смак.

Спосіб приготування

Огірки ретельно помити та нарізати на чотири частини. Якщо хочете, щоб вони вийшли більш хрумкі, то замочіть їх на декілька годин у холодній воді.

Нарізані огірки. Фото: скриншот

Зелень та часник подрібнити. Перець чилі нарізати.

Підготовка інгредієнтів. Фото: скриншот

Змішати усі інгредієнти між собою та залишити настоюватися мінімум на 10 хвилин, а краще на 4-6 годин для більш насиченого смаку.

Готові малосольні огірки. Фото: скриншот

Також пропонуємо вам дізнатися, як приготувати смачний домашній паштет у духовці.

А також ми розповіли простий лайфхак, як легко зварити буряк лише за 10 хвилин.