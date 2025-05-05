Как приготовить малосольные огурцы за 10 минут — быстрый рецепт

Малосольные огурцы. Фото: скриншот

Приготовить насыщенные и вкусные малосольные огурцы на самом деле можно всего за 10 минут. Опытный шеф-повар Валентина Кущ раскрыла свой секретный рецепт, который должен быть под рукой у каждой хозяйки.

Рецептом кулинар поделилась в Instagram.

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Вам понадобится:

огурцы — 1 кг;

укроп (еще можно добавить петрушку, кинзу или тархун);

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

чеснок — 5 зубчиков;

чили по желанию.

масло (подсолнечное или кунжутное) по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы тщательно помыть и нарезать на четыре части. Если хотите, чтобы они получились более хрустящие, то замочите их на несколько часов в холодной воде.

Нарезанные огурцы. Фото: скриншот

Зелень и чеснок измельчить. Перец чили нарезать.

Подготовка ингредиентов. Фото: скриншот

Смешать все ингредиенты между собой и оставить настаиваться минимум на 10 минут, а лучше на 4-6 часов для более насыщенного вкуса.

Готовые малосольные огурцы. Фото: скриншот

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