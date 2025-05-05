Как приготовить малосольные огурцы за 10 минут — быстрый рецепт

Малосольные огурцы за 10 минут — секретный рецепт от шефа
Приготовить насыщенные и вкусные малосольные огурцы на самом деле можно всего за 10 минут. Опытный шеф-повар Валентина Кущ раскрыла свой секретный рецепт, который должен быть под рукой у каждой хозяйки.
Рецептом кулинар поделилась в Instagram.
Вам понадобится:
- огурцы — 1 кг;
- укроп (еще можно добавить петрушку, кинзу или тархун);
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- чили по желанию.
- масло (подсолнечное или кунжутное) по вкусу.
Способ приготовления
Огурцы тщательно помыть и нарезать на четыре части. Если хотите, чтобы они получились более хрустящие, то замочите их на несколько часов в холодной воде.
Зелень и чеснок измельчить. Перец чили нарезать.
Смешать все ингредиенты между собой и оставить настаиваться минимум на 10 минут, а лучше на 4-6 часов для более насыщенного вкуса.
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