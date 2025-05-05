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Малосольные огурцы за 10 минут — секретный рецепт от шефа

5 мая 2025 22:07
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить малосольные огурцы за 10 минут — быстрый рецепт
Малосольные огурцы. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Приготовить насыщенные и вкусные малосольные огурцы на самом деле можно всего за 10 минут. Опытный шеф-повар Валентина Кущ раскрыла свой секретный рецепт, который должен быть под рукой у каждой хозяйки.

Рецептом кулинар поделилась в Instagram.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 1 кг;
  • укроп (еще можно добавить петрушку, кинзу или тархун);
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • чили по желанию.
  • масло (подсолнечное или кунжутное) по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы тщательно помыть и нарезать на четыре части. Если хотите, чтобы они получились более хрустящие, то замочите их на несколько часов в холодной воде.

Малосольні огірки - швидкий рецепт
Нарезанные огурцы. Фото: скриншот

Зелень и чеснок измельчить. Перец чили нарезать.

Малосольні огірки за 10 хвилин - як приготувати
Подготовка ингредиентов. Фото: скриншот

Смешать все ингредиенты между собой и оставить настаиваться минимум на 10 минут, а лучше на 4-6 часов для более насыщенного вкуса.

Малосольні огірки за 10 хвилин - рецепт
Готовые малосольные огурцы. Фото: скриншот

Также предлагаем вам узнать, как приготовить вкусный домашний паштет в духовке.

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21:19 Премьер Румынии подал в отставку и назвал причину

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