Як швидко зварити буряк за 10 хвилин — дієвий лайфхак

Варений буряк. Фото: Freepik

Забудьте про довге варіння буряка — цей простий спосіб заощадить вам час і сили. Усе, що потрібно, це звичайний поліетиленовий пакет, виделка та мікрохвильовка.

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Як приготувати буряк за 10 хвилин

Для початку буряк треба ретельно помити та видалити зайве. У поліетиленовий пакет налити склянку води та покласти туди овоч. Зверху пакета за допомогою виделки зробіть невеликі проколи для того, щоб виходила зайва пара.

Пакет з буряком відправити до мікрохвильовки на максимальну потужність на 10 хвилин. Готовність буряка перевірити за допомогою шпажки чи ножа, а у разі потреби доготувати ще декілька хвилин.

У такий спосіб буряк виходить м'яким та соковитим і не втрачає свої смакові якості.

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