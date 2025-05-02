Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Варений буряк за 10 хвилин — знадобиться пакет і виделка arrow

Варений буряк за 10 хвилин — знадобиться пакет і виделка

2 травня 2025 22:07
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як швидко зварити буряк за 10 хвилин — дієвий лайфхак
Варений буряк. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Забудьте про довге варіння буряка — цей простий спосіб заощадить вам час і сили. Усе, що потрібно, це звичайний поліетиленовий пакет, виделка та мікрохвильовка.

Новини.LIVE ділиться корисним лайфхаком.

Реклама
Читайте також:

Як приготувати буряк за 10 хвилин

Для початку буряк треба ретельно помити та видалити зайве. У поліетиленовий пакет налити склянку води та покласти туди овоч. Зверху пакета за допомогою виделки зробіть невеликі проколи для того, щоб виходила зайва пара.

Пакет з буряком відправити до мікрохвильовки на максимальну потужність на 10 хвилин. Готовність буряка перевірити за допомогою шпажки чи ножа, а у разі потреби доготувати ще декілька хвилин.

У такий спосіб буряк виходить м'яким та соковитим і не втрачає свої смакові якості.

Пропонуємо вам добірку інших кулінарних лайфхаків

Корисний рецепт домашнього майонезу без яєць — знадобляться яблука.

Чому картоплю треба заморожувати перед смаженням — шеф-кухарі відкрили секрет.

Ніжний крем-сир вдома за копійки — готується з одного інгредієнту.

Куряче філе буде завжди ніжним і соковитим —  секрет у приготуванні.

лайфхаки дієві лайфхаки корисні поради буряк мікрохвильовка
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:15 Травень у Буковелі — де відпочити за вигідною ціною

22:13 Внаслідок атаки РФ на Харків є постраждалі

22:09 Дощ та місцями гроза — в яких регіонах чекати опади завтра

21:57 Чоловік став зіркою соцмереж через схожість з Маском — деталі

21:51 Військовий з Одещини займався пограбуванням — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:35 В Харкові пролунали потужні вибухи

21:24 Ситуація на фронті та створення балістики — звернення Зеленського

21:21 Процес розмінування Чорного моря затягується — причини

21:00 Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту F-16

20:51 Графіки відключень в Одесі — чи буде світло у суботу

22:15 Травень у Буковелі — де відпочити за вигідною ціною

22:13 Внаслідок атаки РФ на Харків є постраждалі

22:09 Дощ та місцями гроза — в яких регіонах чекати опади завтра

21:57 Чоловік став зіркою соцмереж через схожість з Маском — деталі

21:51 Військовий з Одещини займався пограбуванням — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:35 В Харкові пролунали потужні вибухи

21:24 Ситуація на фронті та створення балістики — звернення Зеленського

21:21 Процес розмінування Чорного моря затягується — причини

21:00 Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту F-16

20:51 Графіки відключень в Одесі — чи буде світло у суботу

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

24 квітня 2025

В Україні знайшли унікальну квітку — таку бачать лише раз у житті

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву і звернувся до Путіна

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться