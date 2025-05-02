Как быстро сварить свеклу за 10 минут — действенный лайфхак

Вареная свекла за 10 минут — понадобится пакет и вилка
Забудьте о долгой варке свеклы — этот простой способ сэкономит вам время и силы. Все, что нужно, это обычный полиэтиленовый пакет, вилка и микроволновка.
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Как приготовить свеклу за 10 минут
Для начала свеклу надо тщательно помыть и удалить лишнее. В полиэтиленовый пакет налить стакан воды и положить туда овощ. Сверху пакета с помощью вилки сделайте небольшие проколы для того, чтобы выходил лишний пар.
Пакет со свеклой отправить в микроволновку на максимальную мощность на 10 минут. Готовность свеклы проверить с помощью шпажки или ножа, а в случае необходимости доготовить еще несколько минут.
Таким образом свекла получается мягкой и сочной и не теряет свои вкусовые качества.
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