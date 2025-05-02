Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Вареная свекла за 10 минут — понадобится пакет и вилка arrow

Вареная свекла за 10 минут — понадобится пакет и вилка

2 мая 2025 22:07
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как быстро сварить свеклу за 10 минут — действенный лайфхак
Вареная свекла. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Забудьте о долгой варке свеклы — этот простой способ сэкономит вам время и силы. Все, что нужно, это обычный полиэтиленовый пакет, вилка и микроволновка.

Новини.LIVE делится полезным лайфхаком.

Реклама
Читайте также:

Как приготовить свеклу за 10 минут

Для начала свеклу надо тщательно помыть и удалить лишнее. В полиэтиленовый пакет налить стакан воды и положить туда овощ. Сверху пакета с помощью вилки сделайте небольшие проколы для того, чтобы выходил лишний пар.

Пакет со свеклой отправить в микроволновку на максимальную мощность на 10 минут. Готовность свеклы проверить с помощью шпажки или ножа, а в случае необходимости доготовить еще несколько минут.

Таким образом свекла получается мягкой и сочной и не теряет свои вкусовые качества.

Предлагаем вам подборку других кулинарных лайфхаков

Полезный рецепт домашнего майонеза без яиц — понадобятся яблоки.

Почему картофель надо замораживать перед жаркой — шеф-повара открыли секрет.

Нежный крем-сыр дома за копейки — готовится из одного ингредиента.

Куриное филе будет всегда нежным и сочным — секрет в приготовлении.

лайфхаки действенные лайфхаки полезные советы свекла микроволновка
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:16 В Харькове увеличилось количество жертв атаки РФ — что известно

23:08 На Киевщине подросток травмировался из-за взрыва гранаты

22:48 В Аргентине и Чили объявлена массовая эвакуация — что известно

22:26 Россияне жалуются на атаку дронов — перехват ГУР

22:22 Обязательно к просмотру — топ фильмов для будущих родителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:15 Май в Буковеле — где отдохнуть по выгодной цене

22:13 В результате атаки РФ на Харьков есть пострадавшие

22:09 Дождь и местами гроза — в каких регионах ждать осадки завтра

21:57 Мужчина стал звездой соцсетей из-за сходства с Маском — детали

21:51 Военный из Одесчины занимался грабежом — что решил суд

23:16 В Харькове увеличилось количество жертв атаки РФ — что известно

23:08 На Киевщине подросток травмировался из-за взрыва гранаты

22:48 В Аргентине и Чили объявлена массовая эвакуация — что известно

22:26 Россияне жалуются на атаку дронов — перехват ГУР

22:22 Обязательно к просмотру — топ фильмов для будущих родителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:15 Май в Буковеле — где отдохнуть по выгодной цене

22:13 В результате атаки РФ на Харьков есть пострадавшие

22:09 Дождь и местами гроза — в каких регионах ждать осадки завтра

21:57 Мужчина стал звездой соцсетей из-за сходства с Маском — детали

21:51 Военный из Одесчины занимался грабежом — что решил суд

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

24 апреля 2025

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни

Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву и обратился к Путину

1 мая 2025

Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется