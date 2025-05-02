Как быстро сварить свеклу за 10 минут — действенный лайфхак

Вареная свекла. Фото: Freepik

Забудьте о долгой варке свеклы — этот простой способ сэкономит вам время и силы. Все, что нужно, это обычный полиэтиленовый пакет, вилка и микроволновка.

Новини.LIVE делится полезным лайфхаком.

Реклама

Читайте также:

Как приготовить свеклу за 10 минут

Для начала свеклу надо тщательно помыть и удалить лишнее. В полиэтиленовый пакет налить стакан воды и положить туда овощ. Сверху пакета с помощью вилки сделайте небольшие проколы для того, чтобы выходил лишний пар.

Пакет со свеклой отправить в микроволновку на максимальную мощность на 10 минут. Готовность свеклы проверить с помощью шпажки или ножа, а в случае необходимости доготовить еще несколько минут.

Таким образом свекла получается мягкой и сочной и не теряет свои вкусовые качества.

Предлагаем вам подборку других кулинарных лайфхаков

Полезный рецепт домашнего майонеза без яиц — понадобятся яблоки.

Почему картофель надо замораживать перед жаркой — шеф-повара открыли секрет.

Нежный крем-сыр дома за копейки — готовится из одного ингредиента.

Куриное филе будет всегда нежным и сочным — секрет в приготовлении.