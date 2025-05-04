Як приготувати соковитий шашлик з цибулею — рецепт Міцкевича

Шашлик буде смачніший та соковитіший в рази — секрет у маринаді
Учасник проєкту "Мастер Шеф" Влад Міцкевич розкрив свій секрет приготування соковитого шашлика, який просто тане в роті. Мінімум зусиль, а результат вас приємно потішить.
Рецептом кухар поділився в своєму Instagram.
Вам знадобиться:
- свинина — 1 кг;
- сіль;
- паприка — 1 ст. л.;
- перець чорний за смаком;
- сухий часник — 1 ч. л.;
- цибуля — 2-3 шт.
Спосіб приготування
Свинину очистити від зайвого жиру та плівки, нарізати середніми шматками.
М'ясо добре посолити, додати паприку та сухий часник, а також чорний перець за смаком.
Цибулю очистити та нарізати півкільцями, додати до м'яса та добре перемішати руками. Залишити шашлик маринуватися мінімум на 2 години.
Замариноване м'ясо нанизати на шампур та обсмажити до золотистої скоринки на мангалі.
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