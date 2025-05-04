Як приготувати соковитий шашлик з цибулею — рецепт Міцкевича

Шашлик. Фото: Pixabay

Учасник проєкту "Мастер Шеф" Влад Міцкевич розкрив свій секрет приготування соковитого шашлика, який просто тане в роті. Мінімум зусиль, а результат вас приємно потішить.

Рецептом кухар поділився в своєму Instagram.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

свинина — 1 кг;

сіль;

паприка — 1 ст. л.;

перець чорний за смаком;

сухий часник — 1 ч. л.;

цибуля — 2-3 шт.

Спосіб приготування

Свинину очистити від зайвого жиру та плівки, нарізати середніми шматками.

М'ясо добре посолити, додати паприку та сухий часник, а також чорний перець за смаком.

Цибулю очистити та нарізати півкільцями, додати до м'яса та добре перемішати руками. Залишити шашлик маринуватися мінімум на 2 години.

Замариноване м'ясо нанизати на шампур та обсмажити до золотистої скоринки на мангалі.

Пропонуємо вам добірку рецептів та лайфхаків для пікніку

Найсмачніша риба на мангалі — поради, яку краще обрати.

Салат з капусти та огірка завжди буде соковитим і свіжим — секрет у нарізці.

Маринад для шашлику по-новому — завжди виходить соковитим та м'яким.