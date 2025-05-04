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Шашлик буде смачніший та соковитіший в рази — секрет у маринаді

4 травня 2025 22:07
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати соковитий шашлик з цибулею — рецепт Міцкевича
Шашлик. Фото: Pixabay
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Учасник проєкту "Мастер Шеф" Влад Міцкевич розкрив свій секрет приготування соковитого шашлика, який просто тане в роті. Мінімум зусиль, а результат вас приємно потішить.

Рецептом кухар поділився в своєму Instagram.

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Вам знадобиться:

  • свинина — 1 кг;
  • сіль;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • перець чорний за смаком;
  • сухий часник — 1 ч. л.;
  • цибуля — 2-3 шт.

Спосіб приготування

Свинину очистити від зайвого жиру та плівки, нарізати середніми шматками.

М'ясо добре посолити, додати паприку та сухий часник, а також чорний перець за смаком.

Цибулю очистити та нарізати півкільцями, додати до м'яса та добре перемішати руками. Залишити шашлик маринуватися мінімум на 2 години.

Замариноване м'ясо нанизати на шампур та обсмажити до золотистої скоринки на мангалі.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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