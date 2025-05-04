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Шашлык будет вкуснее и сочнее в разы — секрет в маринаде

4 мая 2025 22:07
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить сочный шашлык с луком — рецепт Мицкевича
Шашлык. Фото: Pixabay
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Участник проекта "Мастер Шеф" Влад Мицкевич раскрыл свой секрет приготовления сочного шашлыка, который просто тает во рту. Минимум усилий, а результат вас приятно порадует.

Рецептом повар поделился в своем Instagram.

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A post shared by Vladyslav Mitskevych (@mitskevychvlad)

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Вам понадобится:

  • свинина — 1 кг;
  • соль;
  • паприка — 1 ст. л;
  • перец черный по вкусу;
  • сухой чеснок — 1 ч. л.;
  • лук репчатый — 2-3 шт.

Способ приготовления

Свинину очистить от лишнего жира и пленки, нарезать средними кусками.

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Мясо хорошо посолить, добавить паприку и сухой чеснок, а также черный перец по вкусу.

Лук очистить и нарезать полукольцами, добавить к мясу и хорошо перемешать руками. Оставить шашлык мариноваться минимум на 2 часа.

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Замаринованное мясо нанизать на шампур и обжарить до золотистой корочки на мангале.

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