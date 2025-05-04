Как приготовить сочный шашлык с луком — рецепт Мицкевича

Шашлык будет вкуснее и сочнее в разы — секрет в маринаде
Участник проекта "Мастер Шеф" Влад Мицкевич раскрыл свой секрет приготовления сочного шашлыка, который просто тает во рту. Минимум усилий, а результат вас приятно порадует.
Рецептом повар поделился в своем Instagram.
Реклама
Вам понадобится:
- свинина — 1 кг;
- соль;
- паприка — 1 ст. л;
- перец черный по вкусу;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- лук репчатый — 2-3 шт.
Способ приготовления
Свинину очистить от лишнего жира и пленки, нарезать средними кусками.
Мясо хорошо посолить, добавить паприку и сухой чеснок, а также черный перец по вкусу.
Лук очистить и нарезать полукольцами, добавить к мясу и хорошо перемешать руками. Оставить шашлык мариноваться минимум на 2 часа.
Замаринованное мясо нанизать на шампур и обжарить до золотистой корочки на мангале.
Предлагаем вам подборку рецептов и лайфхаков для пикника
Самая вкусная рыба на мангале — советы, какую лучше выбрать.
Салат из капусты и огурца всегда будет сочным и свежим — секрет в нарезке.
Маринад для шашлыка по-новому — всегда получается сочным и мягким.
Читайте Новини.LIVE!