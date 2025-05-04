Как приготовить сочный шашлык с луком — рецепт Мицкевича

Шашлык. Фото: Pixabay

Участник проекта "Мастер Шеф" Влад Мицкевич раскрыл свой секрет приготовления сочного шашлыка, который просто тает во рту. Минимум усилий, а результат вас приятно порадует.

Рецептом повар поделился в своем Instagram.

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Вам понадобится:

свинина — 1 кг;

соль;

паприка — 1 ст. л;

перец черный по вкусу;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

лук репчатый — 2-3 шт.

Способ приготовления

Свинину очистить от лишнего жира и пленки, нарезать средними кусками.

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Мясо хорошо посолить, добавить паприку и сухой чеснок, а также черный перец по вкусу.

Лук очистить и нарезать полукольцами, добавить к мясу и хорошо перемешать руками. Оставить шашлык мариноваться минимум на 2 часа.

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Замаринованное мясо нанизать на шампур и обжарить до золотистой корочки на мангале.

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