Млинці на томатному соці — рецепт від Валерії Матрохіної

Томатні млинці. Фото: скриншот

Рецепт томатних млинців від переможниці "Мастер Шеф" Валерії Матрохіної точно не залишить вас байдужими. Насичений смак та ніжна текстура зроблять їх фаворитами для сніданку або закусок.

Рецептом кулінарна блогерка поділилася в Instagram.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

томатний сік — 500 мл;

борошно — 200-220 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

окріп — 100 мл.

Спосіб приготування

У ємності змішати томатний сік, яйця та рослинну олію. До суміші поступово вмішати борошно та обережно влити окріп. Перемішати тісто до однорідності та дати настоятися при кімнатній температурі 15-20 хвилин.

Приготування тіста на млинці. Фото: скриншот

Випікати млинці на розігрітій пательні по 2-3 хвилини з кожного боку. Але варто бути обережними при перевертанні, адже текстура млинців виходить дуже ніжною.

Випікання млинців. Фото: скриншот

Готові млинці добре смакуватимуть із бурратою, базиліком або із крем-сиром. Обирайте начинку за бажанням та смакуйте.

Готові млинці з бурратою та базиліком. Фото: скриншот

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