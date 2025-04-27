Блины на томатном соке - рецепт от Валерии Матрохиной - рецепт от Валерии Матрохиной

Такие блины вы еще не пробовали — понадобится томатный сок
Рецепт томатных блинов от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной точно не оставит вас равнодушными. Насыщенный вкус и нежная текстура сделают их фаворитами для завтрака или закусок.
Рецептом кулинарный блогер поделилась в Instagram.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт;
- томатный сок — 500 мл;
- мука — 200-220 г;
- растительное масло — 2 ст. л;
- кипяток — 100 мл.
Способ приготовления
В емкости смешать томатный сок, яйца и растительное масло. К смеси постепенно вмешать муку и осторожно влить кипяток. Перемешать тесто до однородности и дать настояться при комнатной температуре 15-20 минут.
Выпекать блины на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Но стоит быть осторожными при переворачивании, ведь текстура блинов получается очень нежной.
Готовые блины хорошо сочетаются с бурратой, базиликом или с крем-сыром. Выбирайте начинку по желанию и пробуйте на вкус.
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