Блины на томатном соке - рецепт от Валерии Матрохиной - рецепт от Валерии Матрохиной

Томатные блины. Фото: скриншот

Рецепт томатных блинов от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной точно не оставит вас равнодушными. Насыщенный вкус и нежная текстура сделают их фаворитами для завтрака или закусок.

Рецептом кулинарный блогер поделилась в Instagram.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт;

томатный сок — 500 мл;

мука — 200-220 г;

растительное масло — 2 ст. л;

кипяток — 100 мл.

Способ приготовления

В емкости смешать томатный сок, яйца и растительное масло. К смеси постепенно вмешать муку и осторожно влить кипяток. Перемешать тесто до однородности и дать настояться при комнатной температуре 15-20 минут.

Приготовление теста на блины. Фото: скриншот

Выпекать блины на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Но стоит быть осторожными при переворачивании, ведь текстура блинов получается очень нежной.

Выпекание блинов. Фото: скриншот

Готовые блины хорошо сочетаются с бурратой, базиликом или с крем-сыром. Выбирайте начинку по желанию и пробуйте на вкус.

Готовые блины с бурратой и базиликом. Фото: скриншот

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