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Такие блины вы еще не пробовали — понадобится томатный сок

27 апреля 2025 20:20
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Блины на томатном соке - рецепт от Валерии Матрохиной - рецепт от Валерии Матрохиной
Томатные блины. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Рецепт томатных блинов от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной точно не оставит вас равнодушными. Насыщенный вкус и нежная текстура сделают их фаворитами для завтрака или закусок.

Рецептом кулинарный блогер поделилась в Instagram.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт;
  • томатный сок — 500 мл;
  • мука — 200-220 г;
  • растительное масло — 2 ст. л;
  • кипяток — 100 мл.

Способ приготовления

В емкости смешать томатный сок, яйца и растительное масло. К смеси постепенно вмешать муку и осторожно влить кипяток. Перемешать тесто до однородности и дать настояться при комнатной температуре 15-20 минут.

Томатні млинці - простий рецепт
Приготовление теста на блины. Фото: скриншот

Выпекать блины на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Но стоит быть осторожными при переворачивании, ведь текстура блинов получается очень нежной.

Млинці з томатний соком - як приготувати
Выпекание блинов. Фото: скриншот

Готовые блины хорошо сочетаются с бурратой, базиликом или с крем-сыром. Выбирайте начинку по желанию и пробуйте на вкус.

Томатні млинці з соком - простий рецепт сніданку
Готовые блины с бурратой и базиликом. Фото: скриншот

Ранее Валерия Матрохина поделилась рецептом потапцов из черствого кулича на завтрак.

А также мы рассказывали, как приготовить нежный яблочный пирог на сковороде.

Завтрак рецепт блины Мастер Шеф томатный сок
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