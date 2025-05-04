Як приготувати квас в домашніх умовах — рецепт з цикорієм

Квас з цикорію. Фото: opillia.com

Домашній квас із цикорію — справжня знахідка для тих, хто любить насичений смак традиційного напою без зайвої хімії. Завдяки простому рецепту та натуральним інгредієнтам він виходить за смаком, як справжній бочковий.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

очищена вода — 5 л;

цикорій — 2 ст. л.

цукор — 400 г;

лимонна кислота — 1 ч. л.

сухі дріжджі — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

У велику каструлю влити очищену воду та додати цикорій, лимонну кислоту та цукор.

Приготування квасу. Фото: filizhanka.top

Поставити каструлю на вогонь та варити до кипіння, постійно помішуючи. Після чого залишити суміш охолонути до 30 градусів, вона має бути ледь тепла.

В охолоджену рідину всипати дріжджі по поверхні, але не перемішувати, щоб вони наситилися вологою. Після чого добре перемішати, накрити кришкою та залишити мінімум на 6 годин.

Приготування домашнього квасу з цикорієм. Фото: filizhanka.top

Коли на поверхні квасу з'явиться пінка, його необхідно розлити по пляшкам або по банкам. Зберігати готовий квас краще у холодильнику.

Готовий квас. Фото: filizhanka.top

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