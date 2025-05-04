Як приготувати квас в домашніх умовах — рецепт з цикорієм

Домашній пінний квас з цикорію — на смак, як бочковий
Домашній квас із цикорію — справжня знахідка для тих, хто любить насичений смак традиційного напою без зайвої хімії. Завдяки простому рецепту та натуральним інгредієнтам він виходить за смаком, як справжній бочковий.
Рецептом ділиться Filizhanka.
Вам знадобиться:
- очищена вода — 5 л;
- цикорій — 2 ст. л.
- цукор — 400 г;
- лимонна кислота — 1 ч. л.
- сухі дріжджі — 1,5 ч. л.
Спосіб приготування
У велику каструлю влити очищену воду та додати цикорій, лимонну кислоту та цукор.
Поставити каструлю на вогонь та варити до кипіння, постійно помішуючи. Після чого залишити суміш охолонути до 30 градусів, вона має бути ледь тепла.
В охолоджену рідину всипати дріжджі по поверхні, але не перемішувати, щоб вони наситилися вологою. Після чого добре перемішати, накрити кришкою та залишити мінімум на 6 годин.
Коли на поверхні квасу з'явиться пінка, його необхідно розлити по пляшкам або по банкам. Зберігати готовий квас краще у холодильнику.
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