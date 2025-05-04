Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Домашній пінний квас з цикорію — на смак, як бочковий arrow

Домашній пінний квас з цикорію — на смак, як бочковий

4 травня 2025 18:13
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати квас в домашніх умовах — рецепт з цикорієм
Квас з цикорію. Фото: opillia.com
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Домашній квас із цикорію — справжня знахідка для тих, хто любить насичений смак традиційного напою без зайвої хімії. Завдяки простому рецепту та натуральним інгредієнтам він виходить за смаком, як справжній бочковий.

Рецептом ділиться Filizhanka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • очищена вода — 5 л;
  • цикорій — 2 ст. л.
  • цукор — 400 г;
  • лимонна кислота — 1 ч. л.
  • сухі дріжджі — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

У велику каструлю влити очищену воду та додати цикорій, лимонну кислоту та цукор.

Домашній квас з цикорію - рецепт
Приготування квасу. Фото: filizhanka.top

Поставити каструлю на вогонь та варити до кипіння, постійно помішуючи. Після чого залишити суміш охолонути до 30 градусів, вона має бути ледь тепла.

В охолоджену рідину всипати дріжджі по поверхні, але не перемішувати, щоб вони наситилися вологою. Після чого добре перемішати, накрити кришкою та залишити мінімум на 6 годин.

Квас з цикорієм в домашніх умовах - рецепт
Приготування домашнього квасу з цикорієм. Фото: filizhanka.top

Коли на поверхні квасу з'явиться пінка, його необхідно розлити по пляшкам або по банкам. Зберігати готовий квас краще у холодильнику.

Квас з цикорієм - спосіб приготування вдома
Готовий квас. Фото: filizhanka.top

Раніше ми розповідали, як приготувати домашній паштет у духовці, який буде смачніший за магазинний.

Окрім того, пропонуємо простий спосіб приготування домашнього крем-сиру за копійки.

Також дізнайтеся, як зробити ферментовану капусту в розсолі за рецептом Євгена Клопотенка.

рецепт холодний напій цикорій напій квас
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:31 У Страсбурзі переклали українську пісню на французьку — відео

19:20 Пенсія за довіреністю — як отримувати виплати за іншу людину

19:14 Коли прийде справжнє тепло — прогноз погоди в Україні на тиждень

18:38 Трамп відповів, чи планує балотуватися на третій термін

18:37 На кордоні з Молдовою вимагають новий документ — який саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:23 Трамп заявив, що має тісні відносини з однією зі сторін у війні

18:21 Обіцянки марні — Зеленський заявив про збільшення штурмів РФ

18:15 Україна та Чехія планують створити спільну школу F-16

18:12 У Шахтарі повідомили, чи вели перемовини з ексгравцем Барселони

18:11 Квитки, їжа, пальне — які знижки доступні військовослужбовцям

19:31 У Страсбурзі переклали українську пісню на французьку — відео

19:20 Пенсія за довіреністю — як отримувати виплати за іншу людину

19:14 Коли прийде справжнє тепло — прогноз погоди в Україні на тиждень

18:38 Трамп відповів, чи планує балотуватися на третій термін

18:37 На кордоні з Молдовою вимагають новий документ — який саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:23 Трамп заявив, що має тісні відносини з однією зі сторін у війні

18:21 Обіцянки марні — Зеленський заявив про збільшення штурмів РФ

18:15 Україна та Чехія планують створити спільну школу F-16

18:12 У Шахтарі повідомили, чи вели перемовини з ексгравцем Барселони

18:11 Квитки, їжа, пальне — які знижки доступні військовослужбовцям

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться

24 квітня 2025

В Україні знайшли унікальну квітку — таку бачать лише раз у житті