Ферментована капуста в розсолі від Клопотенка — рецепт за 2 дні

Євген Клопотенко. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто любить квашену капусту, але не хоче чекати тижнями. Усе, що вам потрібно — капуста й огірковий розсіл, який зазвичай виливають. Уже за 48 годин ви отримаєте хрумку, насичену смаком ферментовану капусту без краплі оцту чи цукру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 1,3 кг;

огірковий розсіл — 1,5 л.

Спосіб приготування

Нарізати капусту на великі шматки. Щільно скласти в чисту банку або іншу скляну/емальовану ємність.

Розсіл з огірків. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Залити капусту огірковим розсолом так, щоб вона повністю була покрита.

Капуста та розсіл. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Залишити за кімнатної температури на дві доби. Через 48 годин скуштувати: якщо смак вас влаштовує, зберігати в холодильнику.

Капуста в розсолі. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Це швидкий і простий спосіб ферментації без оцту та цукру — лише натуральні процеси і користь.

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