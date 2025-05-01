Ферментована капуста в розсолі від Клопотенка — рецепт за 2 дні

Ферментована капуста в розсолі за два дні від Клопотенка
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто любить квашену капусту, але не хоче чекати тижнями. Усе, що вам потрібно — капуста й огірковий розсіл, який зазвичай виливають. Уже за 48 годин ви отримаєте хрумку, насичену смаком ферментовану капусту без краплі оцту чи цукру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 1,3 кг;
- огірковий розсіл — 1,5 л.
Спосіб приготування
Нарізати капусту на великі шматки. Щільно скласти в чисту банку або іншу скляну/емальовану ємність.
Залити капусту огірковим розсолом так, щоб вона повністю була покрита.
Залишити за кімнатної температури на дві доби. Через 48 годин скуштувати: якщо смак вас влаштовує, зберігати в холодильнику.
Це швидкий і простий спосіб ферментації без оцту та цукру — лише натуральні процеси і користь.
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