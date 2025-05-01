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Ферментована капуста в розсолі за два дні від Клопотенка

1 травня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ферментована капуста в розсолі від Клопотенка — рецепт за 2 дні
Євген Клопотенко. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто любить квашену капусту, але не хоче чекати тижнями. Усе, що вам потрібно — капуста й огірковий розсіл, який зазвичай виливають. Уже за 48 годин ви отримаєте хрумку, насичену смаком ферментовану капусту без краплі оцту чи цукру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — 1,3 кг;
  • огірковий розсіл — 1,5 л.

Спосіб приготування

Нарізати капусту на великі шматки. Щільно скласти в чисту банку або іншу скляну/емальовану ємність.

як швидко ферментувати капусту
Розсіл з огірків. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Залити капусту огірковим розсолом так, щоб вона повністю була покрита.

квашена капуста в розсолі огірків
Капуста та розсіл. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Залишити за кімнатної температури на дві доби. Через 48 годин скуштувати: якщо смак вас влаштовує, зберігати в холодильнику.

квашена капуста в розсолі
Капуста в розсолі. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Це швидкий і простий спосіб ферментації без оцту та цукру — лише натуральні процеси і користь.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що квашена капуста зіпсувалася — головні ознаки.

Ще ми писали про те про 100% спосіб — як визначити, чи підходить капуста для квашення.

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