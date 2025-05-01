Ферментированная капуста в рассоле от Клопотенко - рецепт за 2 дня

Евгений Клопотенко. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит квашеную капусту, но не хочет ждать неделями. Все, что вам нужно — капуста и огуречный рассол, который обычно выливают. Уже через 48 часов вы получите хрустящую, насыщенную вкусом ферментированную капусту без капли уксуса или сахара.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 1,3 кг;

огуречный рассол — 1,5 л.

Способ приготовления

Нарезать капусту на крупные куски. Плотно сложить в чистую банку или другую стеклянную/эмалированную емкость.

Рассол из огурцов. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Залить капусту огуречным рассолом так, чтобы она полностью была покрыта.

Капуста и рассол. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Оставить при комнатной температуре на двое суток. Через 48 часов попробовать: если вкус вас устраивает, хранить в холодильнике.

Капуста в рассоле. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Это быстрый и простой способ ферментации без уксуса и сахара — только натуральные процессы и польза.

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