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Ферментированная капуста в рассоле за два дня от Клопотенко

1 мая 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ферментированная капуста в рассоле от Клопотенко - рецепт за 2 дня
Евгений Клопотенко. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит квашеную капусту, но не хочет ждать неделями. Все, что вам нужно — капуста и огуречный рассол, который обычно выливают. Уже через 48 часов вы получите хрустящую, насыщенную вкусом ферментированную капусту без капли уксуса или сахара. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 1,3 кг;
  • огуречный рассол — 1,5 л.

Способ приготовления

Нарезать капусту на крупные куски. Плотно сложить в чистую банку или другую стеклянную/эмалированную емкость.

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Рассол из огурцов. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Залить капусту огуречным рассолом так, чтобы она полностью была покрыта.

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Капуста и рассол. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Оставить при комнатной температуре на двое суток. Через 48 часов попробовать: если вкус вас устраивает, хранить в холодильнике.

квашена капуста в розсолі
Капуста в рассоле. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Это быстрый и простой способ ферментации без уксуса и сахара — только натуральные процессы и польза.

Ранее мы рассказывали, как понять, что квашеная капуста испортилась — главные признаки.

Еще мы писали о том о 100% способ — как определить, подходит ли капуста для квашения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:51 Украина приняла решение для подписания сделки между Киевом и США

00:42 На Киевщине слышны взрывы — в ОВА назвали причину

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