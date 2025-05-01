Ферментированная капуста в рассоле от Клопотенко - рецепт за 2 дня

Ферментированная капуста в рассоле за два дня от Клопотенко
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит квашеную капусту, но не хочет ждать неделями. Все, что вам нужно — капуста и огуречный рассол, который обычно выливают. Уже через 48 часов вы получите хрустящую, насыщенную вкусом ферментированную капусту без капли уксуса или сахара.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 1,3 кг;
- огуречный рассол — 1,5 л.
Способ приготовления
Нарезать капусту на крупные куски. Плотно сложить в чистую банку или другую стеклянную/эмалированную емкость.
Залить капусту огуречным рассолом так, чтобы она полностью была покрыта.
Оставить при комнатной температуре на двое суток. Через 48 часов попробовать: если вкус вас устраивает, хранить в холодильнике.
Это быстрый и простой способ ферментации без уксуса и сахара — только натуральные процессы и польза.
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